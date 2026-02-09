Putyin embere durvát mondott: keményen lecsapnának Európára

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NTV csatornának adott vasárnapi interjújában leszögezte, hogy Oroszországnak nem áll szándékában Ukrajnán kívüli európai területeket megtámadni. Ugyanakkor hangsúlyozta: amennyiben a nyugat-európai államok részéről érné támadás az országot, Moszkva a rendelkezésére álló összes eszközzel teljes körű katonai választ fog adni. Ezzel párhuzamosan Andrej Denyiszov, az orosz Szövetségi Tanács külügyi bizottságának első elnökhelyettese is megszólalt.

Emlékeztette Európát, hogy a kapcsolatok normalizálása mindkét fél számára előnyösebb megoldást jelentene a jelenlegi feszültségnél. (BBN)