Putyin feldobta a magas labdát: találkoznak Zelenszkijjel?

Ukrajnában nem tartottak választásokat Oroszország teljes körű inváziója alatt, mert a 2022. február 24-én, alig néhány órával a háború kezdete után kihirdetett hadiállapot törvényesen tiltja azokat. Az ukrán törvények azt is előírják, hogy a választásoknak biztonságosnak, egyenlőnek és megszakítás nélkülinek kell lenniük – ezek olyan feltételek, amelyeket lehetetlen teljesíteni a civilek és a kritikus infrastruktúra elleni folyamatos orosz támadások közepette – derül ki a Kyiv Independent összefoglalójából.

„Higgyék el, mi is szeretnénk ezt (a konfliktust befejezni), és minél gyorsabban, jobb, ha békés úton” – nyilatkozott.

„Kész vagyok találkozni mindenkivel, beleértve Zelenszkijt is. A kérdés az, hogy ki fogja aláírni a dokumentumokat” a békéről – mondta Putyin nemzetközi hírügynökségek vezetőivel csütörtökre virradóra Szentpéterváron tartott találkozóján az MTI híradása szerint.

