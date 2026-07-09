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Putyin felpörgetheti az Ukrajna elleni támadásokat, esze ágában sincs békét kötni

mfor.hu

Donald Trump ugyan ismét azt mondta, közel a megállapodás, Vlagyimir Putyin és orosz kormányközeli források is cáfolták ezt. Sőt, az Ukrajnával szomszédos országok NATO-bázisai sincsenek biztonságban. 

Nagyon valószínű, hogy Vlagyimir Putyin fokozni fogja az Ukrajna elleni támadásokat a következő hónapokban – értesült a Reuters orosz kormányközeli forrásoktól. Az orosz elnök visszautasította Donald Trump béketárgyalásokra vonatkozó nyilatkozatait, miután Trump szerdán Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt a NATO-csúcstalálkozón. 

Bár az orosz területszerzés lelassult ebben az évben, Putyin továbbra sem mondott le a teljes Donbasz-régió megszerzéséről. Oroszországnak azonban ehhez be kellene vezetnie a sorkötelezettséget, ami Putyin népszerűségét tovább csökkentheti. 

A londoni Royal United Services intézet szakértője, Jack Watling szerint az orosz hadsereg hasonló jövőbeli támadásokkal kelthet feszültséget a NATO-n belül, mint amilyen a Románia területét érő dróncsapás volt. A nyílt háborút Oroszország és a NATO között nem tartja valószínűnek, de a szervezeten belüli feszültséggel alátámaszthatja Oroszországban a sorkötelezettség visszaállítását. Az olajfinomítókat, kikötőket és raktárakat érintő támadások üzemanyaghiányt okoztak Oroszországban, Putyin népszerűségi mutatója pedig továbbra is magas, de 2022 óra a legalacsonyabb szintre csökkent.

Egy korábban az orosz védelmi minisztériumban dolgozó tisztviselő, Andrej Ilnickij a Kommerszantban arról írt: a háború fokozását 30 fő ipari terület lerombolásával kezdhetik Ukrajnában. Ezek között egy acélüzemet és az odesszai kikötőt is megemlítette. Ilnickij szerint a következő lépés akár a balti államokban, vagy Romániában fekvő NATO-bázisok elleni támadás lehet, és az Európai Unió területén található nagy hatótávolságú drón- és rakétagyártó üzemekre is csapást mérhetnek.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint kétmillióan haltak, vagy sebesültek meg, illetve tűntek el az orosz-ukrán háborúban 2022 óta, közülük 1,4 millióan oroszok. A pontos számokat Oroszország és Ukrajna sem közli. 
 

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