Putyin fontos vendéget fogad

A Kyiv Independent az iráni állami hírügynökségre hivatkozva azt írja, hogy Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter hétfőn Moszkvába érkezett, ahol a várakozások szerint Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik.

A látogatás célja az Irán és az Egyesült Államok közt zajló, vasárnap újra megakadt béketárgyalások értékelése, illetve előmozdítása.

„Aragcsi úr orosz tisztviselőkkel a tárgyalások legutóbbi állásáról, a tűzsünetről, a kapcsolódó fejleményekről fog tárgyalni, illetve beszámol ezekről a megbeszélésekről a moszkvai illetékeseknek”

- fogalmazott Irán moszkvai nagykövete.