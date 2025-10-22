Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Putyin gáncsolhatja el Trump új ötletét Zelenszkij szerint

mfor.hu

Az ukrán elnök örülne a kompromisszumnak.

Volodimir Zelenszkij szerdán úgy nyilatkozott, hogy Donald Trump felvetése, miszerint Ukrajna és Oroszország a jelenlegi frontvonalaknál állítsa le a harcokat, azokat lényegében „befagyasztva” jó kompromisszum lehet – írja a Guardian.

Az ukrán elnök szerint ugyanakkor kétséges, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatná az ötletet. A jelenleg Észak-Európában tartózkodó vezető újságíróknak így fogalmazott:

Trump azt javasolta, hogy „maradjunk ott, ahol most vagyunk, és kezdjünk tárgyalni”. Szerintem ez egy jó kompromisszum, de nem vagyok biztos benne, hogy Putyin támogatná – és ezt meg is mondtam az amerikai elnöknek.

Ahogy korábbi cikkeinkben is írtuk, a Budapestre tervezett Trump-Putyin-csúcstalálkozó előkészületeit felfüggesztették, bár a Fehér Ház közlése szerint nem fújták le, csak a közeljövőben nincsen tervben. Ezzel ellentétes információ az a szerdai orosz közlés, miszerint az elnöki csúcstalálkozó előkészítése továbbra is folyamatban van

