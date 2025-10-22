Putyin gáncsolhatja el Trump új ötletét Zelenszkij szerint

Volodimir Zelenszkij szerdán úgy nyilatkozott, hogy Donald Trump felvetése, miszerint Ukrajna és Oroszország a jelenlegi frontvonalaknál állítsa le a harcokat, azokat lényegében „befagyasztva” jó kompromisszum lehet – írja a Guardian.

Az ukrán elnök szerint ugyanakkor kétséges, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatná az ötletet. A jelenleg Észak-Európában tartózkodó vezető újságíróknak így fogalmazott:

Trump azt javasolta, hogy „maradjunk ott, ahol most vagyunk, és kezdjünk tárgyalni”. Szerintem ez egy jó kompromisszum, de nem vagyok biztos benne, hogy Putyin támogatná – és ezt meg is mondtam az amerikai elnöknek.

Ahogy korábbi cikkeinkben is írtuk, a Budapestre tervezett Trump-Putyin-csúcstalálkozó előkészületeit felfüggesztették, bár a Fehér Ház közlése szerint nem fújták le, csak a közeljövőben nincsen tervben. Ezzel ellentétes információ az a szerdai orosz közlés, miszerint az elnöki csúcstalálkozó előkészítése továbbra is folyamatban van