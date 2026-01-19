Putyin is beülhet Orbán Viktor mellé a béketanácsba

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Vlagyimir Putyin is meghívást kapott a Donald Trump amerikai elnök által felállított béketanácsba, amely a gázai újjáépítés mellett egyéb ügyekben is eljárna, egyfajta nemzetközi szervezetként.

„Putyin elnök úr szintén kapott meghívást e béketanácshoz való csatlakozásra diplomáciai csatornákon keresztül”

– mondta újságíróknak Peszkov hétfőn a CNN tudósítása szerint.

A tanácsban Trump mellett helyet kapott Tony Blair volt brit miniszterelnök, Mark Carney kanadai miniszterelnök, valamint Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Meghívót kapott a csatlakozásra Erdogan török elnök, Javier Milei argentin elnök, Abdel el-Fattáh Esz-Sziszi egyiptomi elnök mellett Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A tagsághoz a meghívott tagoknak egymilliárd dollárt, azaz mai árfolyamon nagyjából 332 milliárd forintot kell befizetni a szervezet kasszájába, amennyiben az első három év után is tagok kívánnak maradni.

Peszkov hozzátette, hogy vizsgálják a meghívást, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan