Putyin is beülhet Orbán Viktor mellé a béketanácsba

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Vlagyimir Putyin is meghívást kapott a Donald Trump amerikai elnök által felállított béketanácsba, amely a gázai újjáépítés mellett egyéb ügyekben is eljárna, egyfajta nemzetközi szervezetként.
„Putyin elnök úr szintén kapott meghívást e béketanácshoz való csatlakozásra diplomáciai csatornákon keresztül”
– mondta újságíróknak Peszkov hétfőn a CNN tudósítása szerint.
A tanácsban Trump mellett helyet kapott Tony Blair volt brit miniszterelnök, Mark Carney kanadai miniszterelnök, valamint Marco Rubio amerikai külügyminiszter.
Meghívót kapott a csatlakozásra Erdogan török elnök, Javier Milei argentin elnök, Abdel el-Fattáh Esz-Sziszi egyiptomi elnök mellett Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A tagsághoz a meghívott tagoknak egymilliárd dollárt, azaz mai árfolyamon nagyjából 332 milliárd forintot kell befizetni a szervezet kasszájába, amennyiben az első három év után is tagok kívánnak maradni.
Peszkov hozzátette, hogy vizsgálják a meghívást, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan
„további részleteket közöl az amerikai fél”.