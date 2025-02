Putyin kedvenc oligarcháját is levetetné a magyar kormány a szankciós listáról

Az uniós külügyminiszterek tanácsa elfogadta a legújabb, immár 16. szankciós csomagot, célkeresztben a tankerek és az alumíniumipar is.

A magyar kormány Mihail Degtyarev orosz sportminiszter mentesítését is kéri, aki az Állami Duma képviselőjeként bejelentette a vitatott státuszú Donyecki Népköztársaság moszkvai „nagykövetségének” megnyitását.

