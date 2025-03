Putyin keze ökölbe szorulhat: orosz pénzből fegyverzik fel Ukrajnát

„Továbbra is szövetségesünknek tekintem (az Egyesült Államokat), a nagy kiszámíthatatlansága ellenére”

Az újabb támogatást azt követően jelenette be Párizs, hogy Donald Trump amerikai elnök befagyasztotta az Egyesült Államok által Kijevnek nyújtott katonai és hírszerzési támogatást – emlékeztet az MTI. Sébastien Lecornu „kemény csapásként” értékelte a döntést Ukrajna számára, de a tárcavezető szeretné fenntartani a kapcsolatot Párizs és Washington között, ezért elmondása szerint hamarosan Washingtonba látogat.

Ez az összeg „155 milliméteres lövedékek és AASM siklóbombák szállítást teszi lehetővé, amelyekkel az ukrán Mirage 2000-eseket szerelik fel” – közölte a tárcavezető, utalva a régi felszerelések, „elsősorban az AMX-10RC harckocsik és a páncélozott harcjárművek (VAB)” lecserélésének felgyorsítására is.

