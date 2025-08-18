Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

Az ukrán elnök véget vethet Oroszország háborújának, ha akar, de a békemegállapodás részeként Ukrajna nem léphet be a NATO-ba – közölte Donald Trump amerikai elnök saját, Truth Social nevű közösségi platformján. Bejegyzését órákkal azt megelőzően tette közzé, hogy hétfőn a Fehér Házban fogadja majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – emlékeztet a Népszava.
A lap idézi a BBC-t, amely szerint az amerikai elnök úgy fogalmazott, az
ukrán elnök szinte azonnal véget vethet a háborúnak Oroszországgal, ha akar vagy folytathatja a harcot. Donald Trump szerint nem lehet visszaszerezni a Krím félszigetet és Ukrajna nem léphet be a NATO-ba sem.
Vasárnap Zelenszkij azt mondta, Ukrajna kész akár területi változásokról is tárgyalni az orosz inváziót lezáró békeszerződés részeként, de Kijev nem adja fel azokat a területeket, amelyeket az orosz erők nem foglaltak el.
A Fehér Ház egyébként közzétette a hétfői menetrendet. Eszerint Trump és Zelenszkij megbeszélése magyar idő szerint este negyed nyolckor kezdődik. Először négyszemközt, majd az európai vezetőkkel, állam- és kormányfőkkel együtt. A következők részvétele biztos eddig:
- Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,
- Emmanuel Macron francia elnök,
- Friedrich Merz német kancellár,
- Keir Starmer brit miniszterelnök,
- Giorgia Meloni olasz kormányfő,
- Alexander Stubb finn elnök,
- Mark Rutte, a NATO főtitkára.