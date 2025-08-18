2p
Külpolitika Donald Trump Volodimir Zelenszkij Orosz-ukrán konfliktus

Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

mfor.hu

Első ránézésre elfogadhatatlan feltételekhez köti az amerikai elnök a békekötést.

Az ukrán elnök véget vethet Oroszország háborújának, ha akar, de a békemegállapodás részeként Ukrajna nem léphet be a NATO-ba – közölte Donald Trump amerikai elnök saját, Truth Social nevű közösségi platformján. Bejegyzését órákkal azt megelőzően tette közzé, hogy hétfőn a Fehér Házban fogadja majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – emlékeztet a Népszava.

A lap idézi a BBC-t, amely szerint az amerikai elnök úgy fogalmazott, az

ukrán elnök szinte azonnal véget vethet a háborúnak Oroszországgal, ha akar vagy folytathatja a harcot. Donald Trump szerint nem lehet visszaszerezni a Krím félszigetet és Ukrajna nem léphet be a NATO-ba sem.

Vasárnap Zelenszkij azt mondta, Ukrajna kész akár területi változásokról is tárgyalni az orosz inváziót lezáró békeszerződés részeként, de Kijev nem adja fel azokat a területeket, amelyeket az orosz erők nem foglaltak el.

A Fehér Ház egyébként közzétette a hétfői menetrendet. Eszerint Trump és Zelenszkij megbeszélése magyar idő szerint este negyed nyolckor kezdődik. Először négyszemközt, majd az európai vezetőkkel, állam- és kormányfőkkel együtt. A következők részvétele biztos eddig:

  • Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,
  • Emmanuel Macron francia elnök,
  • Friedrich Merz német kancellár,
  • Keir Starmer brit miniszterelnök,
  • Giorgia Meloni olasz kormányfő,
  • Alexander Stubb finn elnök,
  • Mark Rutte, a NATO főtitkára.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Óriási a baj déli szomszédunknál

„Eljön a pillanat, amikor valakit megölnek” – figyelmeztetett a szerb elnök.

Szijjártó Péter gyorsan felhívta Szergej Lavrovot

Szijjártó Péter gyorsan felhívta Szergej Lavrovot

Ezúttal sem beszélt olyan keményen a háborút kirobbantó ország külügyminiszterével, mint ahogy az ukránoknak szokott üzenni a magyar ülügyminiszter.

Zelenszkij megkongatta a vészharangot, és komoly figyelmeztetést tett

Zelenszkij megkongatta a vészharangot, és komoly figyelmeztetést tett

Erősebb orosz támadások jöhetnek. 

Putyin, Trump

Túljárt Putyin Trump eszén, és tett egy sokatmondó megjegyzést

Az alaszkai csúcson nem jelentettek be semmilyen egyezséget az ukrajnai háborúról. Arról sem tudtunk meg semmi konkrétumot, hogy a színfalak mögött történt volna jelentős előrehaladás. 

Donald Trump elmondta: egy kulcsfontosságú részlet Zelenszkijen múlik

Donald Trump fontos bejelentése: ez Zelenszkijen múlik

A hétfői találkozó sikerén sok múlik.

Kicsapta a biztosítékot Putyin érvelése több országban is

Kicsapta a biztosítékot Putyin érvelése több országban is

Érkeznek a nemzetközi reakciók a találkozóra. 

Zelenszkij is előkerült a nagy találkozás után

Zelenszkij is előkerült a nagy találkozás után

Az ukrán elnök is reagált.

Orbán Viktor szerint a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt

Orbán Viktor szerint a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt

A miniszterelnök így reagált az alaszkai csúcsra.

Ukrajnát újabb támadás érte az alaszkai csúcstalálkozó alatt

Ukrajnát újabb támadás érte az alaszkai csúcstalálkozó alatt

Nem pihentek a fegyverek.

Trump-Putyin találkozó: fontos részletre figyelmeztetett Bendarzsevszkij Anton

A tervezettnél lényegesen rövidebb lett az alaszkai csúcs. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168