Putyin már úton van Alaszka felé, de még van egy kis dolga

Az Alaszkában az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal esedékes csúcstalálkozóra tartó Vlagyimir Putyin orosz elnök Magadanba érkezett – közölték péntek hajnalban orosz hírügynökségek. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, az orosz államfő a régióban megtekinti a városfejlesztési és ipari létesítményeket, valamint találkozik Szergej Nozsov kormányzóval.

A távol-keleti Magadan és Anchorage közötti távolság légvonalban körülbelül háromezer kilométer, a repülési idő a két város között mintegy négy óra.

Putyin és Trump pénteken a tervek szerint közép-európai idő szerint 21:30-kor találkozik Anchorage-ben. A csúcstalálkozó helyszíne az Elmendorf-Richardson katonai bázison lesz. A politikusok először négyszemközt tárgyalnak, majd a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat. A találkozó programjában közös sajtótájékoztató és munkavacsora is szerepel.

A TASZSZ beszámolója szerint az amerikai-orosz csúcsra a Kreml akkreditált sajtócsoportjának csaknem félszáz újságíróját Anchorage-ben az ideiglenes szálláshellyé átalakított Alaska Airlines Center stadionban helyezték el. A hírügynökség szerint Anchorage-ben, ahol első ízben tartanak ilyen szintű és léptékű rendezvényt, az összes szálloda megtelt.

(MTI)