Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Európa Hadügy, védelem, honvédelem Oroszország Ukrajna Vlagyimir Putyin

Putyin megfenyegette Európát

mfor.hu

Az orosz elnök szerint meggyőző választ fognak adni Európa militarizálódására.

Oroszország válasza Európa militarizálódására nagyon meggyőző lesz – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán.

„Gondolom, senkiben sincs kétely afelől, hogy Oroszország válaszlépései nem fognak sokáig váratni magukra. A fenyegetésekre adott válasz, finoman szólva, nagyon meggyőző lesz. Pontosan válaszról van szó. Mi magunk soha nem kezdeményeztünk katonai konfrontációt” – mondta.

Ostobaságnak nevezte azt az európai elit által gyakran megismételt állítást, miszerint Oroszország megtámadhatja a NATO-t. Egyebek között emlékeztetett rá, hogy a Szovjetunió és Oroszország két alkalommal jelezte készségét a NATO-ba való belépésre, majd Bill Clinton amerikai elnök (1993-2001) egyik moszkvai látogatása során, de ezt mindkét alkalommal visszautasították.

(MTI) 

Fontos találkozóra várják Orbán Viktort és a Molt

Mérsékelné a retirokát a horvát kormányfő.

Izrael kiutasítja Greta Thunbergéket

Izrael kikötőbe szállítja és kiutasítja az országból az Izrael-ellenes gázai flottilla aktivistáit – közölte az izraeli külügyminisztérium arról a nemzetközi hajórajról, amely az izraeli tengeri biztonsági területre behatolva segélyt akar szállítani a Gázai övezetbe.

Orosz olaj: a G7 Magyarországot is célba veheti

Összehangolt lépésekre készülnek.

Történelmi leállás után tömeges elbocsátásokba kezd az amerikai kormány

Kevés jel utal a kompromisszumra.

Izrael őrizetbe vette Greta Thunberget

Kritikus zónához ért az aktivista segélyflottája.

Orosz támadás előzte meg a mai EU-csúcsot

Orosz támadások lángba borították Harkiv legnagyobb piacát, 31-en megsérültek Dnyipróban.

Dániába utazik Orbán Viktor

A koppenhágai EU-csúcsra repül a magyar miniszterelnök.

A Sumud Flotilla Gáza blokádját kívánja áttörni

Török drónok tűntek fel a Gázába tartó nemzetköz segélyflottilla körül

Törökország is csatlakozott Spanyolországhoz, Olaszországhoz és Görögországhoz a Gázának segélyt szállító nemzetközi flottilla megfigyelésében, amely hétfőn kelet felé haladt a Földközi-tengeren, annak ellenére, hogy Izrael figyelmeztette őket a misszió leállítására, derül ki a repülési adatokból.

Az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított újabb személyt fogtak el

Volodimir Z-t Lengyelországban fogták el, számolt be róla az RMF FM magánrádió kedden.

Bajban van Donald Trump: ma leállhat az amerikai kormány

Az Egyesült Államok közel került a „kormányzati leálláshoz”.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

