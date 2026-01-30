1p
Külpolitika Ukrajna

Putyin megkegyelmez a jéggé fagyott ukrán városoknak?

mfor.hu

Donald Trump szerint az orosz elnök megígérte neki.

Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin beleegyezett, hogy egy hétig nem indít támadást Kijev és más ukrán városok ellen a rendkívüli hideg időjárás miatt – jelentette be az elnök csütörtökön a BBC szerint, amit a Telex szemlézett. Oroszország nem erősítette meg az egyezséget, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont üdvözölte a hírt, és azt mondta, elvárja, hogy az orosz elnök betartsa az ígéretet.

Az amerikai elnök nem fejtette ki, hogy pontosan mikor kezdődik az egy hetes időszak, a BBC szerint viszont a csütörtököt követő napokban csökkenni fog, nagyjából –24 Celsius-fokig az ukrán fővárosban. Az elmúlt hónapokban Oroszország intenzíven támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, ami miatt lakóépületek ezrei maradtak áram és fűtés nélkül.

