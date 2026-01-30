Putyin megkegyelmez a jéggé fagyott ukrán városoknak?

Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin beleegyezett, hogy egy hétig nem indít támadást Kijev és más ukrán városok ellen a rendkívüli hideg időjárás miatt – jelentette be az elnök csütörtökön a BBC szerint, amit a Telex szemlézett. Oroszország nem erősítette meg az egyezséget, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont üdvözölte a hírt, és azt mondta, elvárja, hogy az orosz elnök betartsa az ígéretet.

Az amerikai elnök nem fejtette ki, hogy pontosan mikor kezdődik az egy hetes időszak, a BBC szerint viszont a csütörtököt követő napokban csökkenni fog, nagyjából –24 Celsius-fokig az ukrán fővárosban. Az elmúlt hónapokban Oroszország intenzíven támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, ami miatt lakóépületek ezrei maradtak áram és fűtés nélkül.