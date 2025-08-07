2p
Putyin megmondta, hol találkozna Trumppal

Baráti helyszínen. 

Megfelelő helyszín lenne az orosz-amerikai csúcstalálkozó számára az Egyesült Arab Emírségek – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a sajtónak, miután csütörtökön a Kremlben fogadta az öbölbeli monarchiából érkezett hivatali partnerét, Mohammed bin Zájed al-Nahján sejket.

„Sok barátunk van, aki kész segíteni nekünk egy ilyen rendezvény megszervezésében. Az egyik ilyen barátunk az Egyesült Arab Emírségek elnöke. Úgy gondolom, hogy majd el fogjuk ezt dönteni, de ez lenne az egyik megfelelő, teljesen megfelelő helyszín” – mondta Putyin.

Hozzátette, hogy általánosságban nincs kifogása egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozó ellen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ehhez még meg kell teremteni a feltételeket, ami egyelőre még messze van – írja az MTI.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtök délelőtt bejelentette: Moszkva és Washington megállapodott abban, hogy az elkövetkező napokban csúcstalálkozót tart a két ország elnöke. Mint mondta, a felek megkezdték a találkozó előkészítését, a jövő hetet tekintve irányadó időpontként, de egyelőre nehéz megmondani, hogy mennyi időre lesz szükség a felkészüléshez. Közölte, hogy a helyszínről már megállapodás született, és erről későbbre ígért tájékoztatást.

Az Egyesült Arab Emírségek elnöke 2022 óta ötödik alkalommal kereste fel Oroszországot. A monarchia fontos közvetítő szerepet játszik humanitárius kérdésekben az ukrajnai háborúban.

Arról, hogy mit kérhet Putyin Trumptól a jövő heti csúcson, laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár friss cikkében olvashat, itt >>> 

