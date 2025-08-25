3p
Külpolitika Ukrajna

Putyin minisztere szerint az oroszok nem területekért harcolnak

mfor.hu

Hanem csak aggódnak az ott élő oroszokért.

Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll a találkozóra Volodmir Zelenszkij ukrán elnökkel, amennyiben a találkozó megfelelően előkészített, de egyelőre nincs tervben ilyen esemény – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC amerikai televízióban vasárnap sugárzott interjúban.

Az orosz külügyminiszter a Meet the Press című politikai magazinműsornak adott, még pénteken rögzített interjújában kijelentette, hogy Putyin elnök „készen áll találkozni Zelenszkij elnökkel, amennyiben ez a találkozó valóban dönteni fog valamiről”. Hozzátette, „találkozni csak azért, hogy Zelenszkij újabb színpadot kapjon, ahol lehetősége van szerepelni nem az, amit mi hasznosnak gondolunk”.

A külügyminiszter a csütörtökön Munkácson amerikai elektronikai üzemet ért rakétatámadással kapcsolatban azt közölte, hogy hírszerzésüknek nagyon jó értesülései vannak. „És ahogy mondtam a célpontok között csak hadiüzemek, katonai létesítmények, illetve olyan ipari vállalatok vannak, amelyek közvetlenül állítanak elő katonai felszerelést az ukrán hadsereg számára” – fogalmazott.

Szergej Lavrov a nagyrészt orosz ellenőrzés alatt tartott kelet-ukrajnai megyékre utalva kijelentette, hogy Oroszországot „nem érdeklik területek”, ugyanakkor aggasztónak tartja azoknak az embereknek a helyzetét, akik abban a térségben élnek, és orosz nemzetiségűként azonosítják magukat.

Hozzátette: a háború lezárását követő „biztonsági garanciáknak” konszenzuson kell alapulniuk. Kiemelte azt is, hogy a biztonsági garanciáknak az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagországain kell alapulniuk, de hozzátette, hogy ez kiegészülhet akár Németországgal, Törökországgal és további államokkal.

Szergej Lavrov ugyanakkor utalt arra is, hogy Oroszország egy békeszerződést nem írna alá olyan vezetővel, akinek legitimitását vitatja. „Amikor egy színpadra kiállunk, amikor dokumentumot kell aláírni, akkor nagyon szükséges számunkra, hogy világosan lássa mindenki, hogy a személy aki aláír legitim, és az ukrán alkotmány szerint Zelenszkij úr jelenleg nem ilyen ” – fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Donald Trump amerikai elnökkel kapcsolatban az orosz politikus megállapította, hogy véleménye szerint, amikor az amerikai elnök az Egyesült Államok nemzeti érdekeit helyezi előtérbe, akkor tiszteletbe tartja, hogy Oroszország hasonlóképpen saját nemzeti érdekei mentén cselekszik.

(MTI)

