Putyin örülhet, kicsit előrébb nyomultak az oroszok

Elfoglalta Sevcsenko települést a donyecki régióban az orosz hadsereg – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium. A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és több mint 1340 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont donyecki régióban lévő Horlivka városban négy civil életét vesztette ukrán dróncsapás következtében és többen megsebesültek. Herszon megye elfoglalt részéről egy polgári személy haláláról és öt sebesüléséről érkezett jelentés.

(MTI)