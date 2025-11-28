Putyin szerint Magyarország kiegyensúlyozott az ukrajnai kérdésben

Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni és hozzájárulni ezek sikeréhez – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a moszkvai Kremlben a Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában.

Putyin emlékeztetett rá, hogy Budapestet Donald Trump amerikai elnök javasolta az ukrajnai béketárgyalások helyszínéül, amivel mindkét fél egyetértett, mert jó kapcsolatokat ápol a magyar miniszterelnökkel.

„Ha a tárgyalásainkkal (az Egyesült Államokkal) eljutunk a budapesti helyszín használatáig, akkor annak nagyon örülni fogok” – nyilatkozott az orosz államfő.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án

Az orosz elnök beszélt arról is, hogy szerinte Magyarország kiegyensúlyozott álláspontot képvisel az ukrajnai kérdésben. „Ismerjük az ukrán kérdésről alkotott kiegyensúlyozott álláspontját” - fogalmazott.

Orbán Viktor pedig kitért arra is, hogy Magyarország érdekelt a magyar-orosz energetikai együttműködés folytatásában.

