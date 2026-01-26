Putyin szővivője elmondta, ki az, akivel biztosan nem fognak tárgyalni

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap inkompetensnek nevezte az Európai Unió politikai vezetését az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezésére irányuló erőfeszítések ügyében és kizárta a tárgyalásokat Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. Arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, Peszkov kijelentette, hogy az egyetlen megoldás:

„meg kell várni, amíg elmegy”.

Az ukrajnai rendezésre kitérve leszögezte, hogy annak lényegi elemét alkotja az alaszkai Anchorage-ben megállapodott formula megvalósítása, ami a területi kérdést illeti. Hangsúlyozta azt is, hogy ez nem egy gyors folyamat. Egyben megértését fejezte ki, hogy az amerikai közvetítők

„időre hajtanak és sietnek”

a tárgyalási folyamatban.

Kapcsolódó cikk Nagy lépést tett Ukrajna a béke felé? Zelenszkij fontos bejelentést tett.

(MTI)