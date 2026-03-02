Putyin szóvivője világossá tette, hogy nem fognak Irán segítségére sietni

Oroszország állandó kapcsolatban áll Iránnal és a közel-keleti konfliktus által érintett többi féllel – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője.

„Folyamatos kapcsolatban állunk Irán vezetésével, és megvitatjuk az ország körüli helyzetet. Ugyanakkor folytatjuk a kommunikációt a konfliktus által érintett országok vezetésével is, beleértve a Perzsa-öböl államait is” - mondta.

Peszkov szerint Kremlnek nincs mit hozzátennie az orosz külügyminisztérium által Irán ügyében kifejtett állásponthoz.

Kapcsolódó cikk Ez már Irán következménye? Különös vérengzés Amerikában Lövéseket adtak le.

A Kreml szóvivője szerint Oroszország elemzi az amerikai-iráni tárgyalások eredményeit, és levonja belőlük a megfelelő következtetéseket. „De folytatjuk azt a munkát, amely az érdekünkben áll” - tette hozzá.

A Kreml sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokon elért deklarált előrelépés ellenére „a helyzet közvetlen agresszióig degradálódott”.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a BRICS-együttműködés (ennek tagja Oroszország és Irán is) nem ír elő kölcsönös segítségnyújtást fegyveres agresszió esetén, mert más jellegű szervezet, és hogy Oroszország egyelőre nem lépett kapcsolatba BRICS-partnereivel az iráni helyzet miatt.

Ukrajnára kitérve megismételte, hogy Oroszország számára a konfliktus politikai-diplomáciai rendezése a preferált megoldás. A rendezési tárgyalásokkal kapcsolatban nem bocsátkozott részletekbe, csak „a fő kérdés, nevezetesen a területi kérdés mellett, a biztonsági garanciák kérdése is napirenden szerepel a tárgyalásokon”.

„Továbbra is nagyra értékeljük az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseit, de elsősorban csak magunkban bízunk meg, és kiállunk az érdekeink mellett” – mondta.

Beszélt arról is, hogy az orosz-amerikai gazdasági tárgyalások folytatódnak.

(MTI)