Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Donald Trump szerint Ukrajna – az Európai Unió és a NATO támogatásával – képes lehet teljesen visszanyerni az Oroszország által elfoglalt területeit – az amerikai elnök erről közösségi oldalán fejtette ki a véleményét kedden.

Donald Trump Truth Social-ön megjelent bejegyzésében arra alapozta a véleményét, hogy „teljes mértékben megismerte és megértette” Ukrajna és Oroszország katonai, valamint gazdasági helyzetét.

„Idővel, türelemmel és Európa pénzügyi támogatásával, valamint különösen a NATO-val, az eredeti határok, ahonnan a háború indult, nagyon is opciónak számítanak”

- fogalmazott az elnök.

Kifejtette, hogy Oroszország három és fél éve folytat „céltalanul” egy olyan háborút, amit egy „igazi katonai hatalom” kevesebb, mint két hét alatt megnyert volna. Hozzátette, hogy ez egy „papírtigrishez” teszi hasonlatossá Oroszországot.

Donald Trump szerint Oroszország nagy gazdasági bajban van, ami azt jelenti, hogy itt az idő Ukrajnának cselekedni. Megjegyezte, hogy „egyébként” mindkét országnak – Ukrajnának és Oroszországnak – is jót kíván, ugyanakkor közölte, hogy az Egyesült Államok továbbra is ellátja a NATO-t fegyverzettel, amivel a katonai szervezet „azt tehet, amit akar”.

Donald Trump kedden az ENSZ Közgyűlés plenáris tanácskozásán tartott felszólalását követően kétoldalú megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

(MTI)