Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Putyin valamitől nagyon fél – de lesz oka megijedni is?

Készül valami az orosz elnök ellen? De saját köreiből vagy külföldről leselkedik rá veszély? Elképzelhető, hogy közeledik a Putyin-rendszer vége?

Fegyveres őrök sokasága a Kreml körül és a falakon belül, páncélosok a Vörös téren, a mobilinternet lekapcsolása a nagyvárosokban, Putyin elnök rezidenciáin szigorított biztonsági intézkedések. Mi folyik Oroszországban? – teszi fel a kérdést laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár csütörtöki cikkében.

Elképzelhető, hogy a rezsim „csak” egy újabb szigorításra készül, márpedig az állampolgárok internetes kommunikációjának és tájékozódási lehetőségének teljes ellenőrzés alá vonására.

De az biztosnak látszik, hogy Vlagyimir Putyin valamitől fél. Egyes források puccskísérlet veszélyéről, mások merényletkísérlet lehetőségéről, megint mások pedig arról beszélnek, hogy az orosz elnököt Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető végzete aggasztja – az ajatollahot állítólag elektronikus hírszerzési eszközökkel mérték be és követték, mielőtt izraeli rakéták végeztek volna vele. Az orosz elnök állítólag attól tart, hogy ilyen módszerekkel őt is bemérhetik, a koordinátákat pedig ukrán drónok kaphatják meg.

Mindenesetre vannak, akik szerint Putyin elnöknek valóban van oka az aggodalomra. Az elmúlt napokban számos olyan eset is történt, amelyet fel lehet fűzni arra a narratívára, hogy az orosz elit egyes, az ukrajnai háború lezárását kívánó tagjai elkezdtek mozgolódni, és immár nem számít tabunak az orosz vezetés körében Putyint kritizálni, a hatalom csúcsáról történő eltávolítását felvetni.

Mik voltak ezek a furcsa esetek? Mi történt a háborúpárti, eddig szilárdan Putyin-párti bloggerrel, aki egyszer csak az elnök leváltását és bíróság elé állítását kezdte követelni?

orosz drón

Odessza megyét támadták az orosz drónok éjjel

Az orosz hadsereg 156 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntek éjjel, Odessza megyében külföldi teherhajók is megrongálódtak a támadásban – jelentette az ukrán légierő és helyhatósági vezetők.

Megölték az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét

Az izraeli hadsereg támadása során életét vesztette Ali Mohammad Naini, az iráni Forradalmi Gárda szóvivője. A csoportot nemrég hat újabb ország nyilvánította terrorista szervezetnek.

Orbán Viktor is reagált arra, hogy Gulyás Gergely szerint katonai segítséget nyűjthatnánk a Hormuzi-szoros felszabadításához

Tobbfrontos légitámadást indított Irán közel-keleti energiaipari létesítmények ellen péntek hajnalban, az egyik kuvaiti olajfinomítót részben le is kellett állítani. A Katar legfontosabb LNG-létesítményét érő támadás pedig megbolygathatja az európai ellátást is.

Össztűz zúdult Orbán Viktorra Brüsszelben

Egyértelműen elítélték az Európai Unió tagállamainak vezetői, hogy Orbán Viktor nem támogatta az Ukrajna részére tervezett 90 milliárd eurós hitelt. A francia államfő sem fogta vissza magát, és Ursula von der Leyen is azt mondta, Orbán nem tartotta a szavát.

Hat ország üzent Iránnak: nyissák meg a Hormuzi-szorost!

Öt nyugat-európai ország és Japán közös közleményben fejezte ki készségét a biztonságos hajózás helyreállítására a Hormuzi-szorosban.

„Durva volt” – Harapófogóba került Orbán Viktor, mégsem engedett

Feszült vita alakult ki a csütörtöki EU-csúcson.

Figyelmeztet az ENSZ: ellenőrizhetetlenné válhat a Közel-Kelet háborúja

Irán és az Egyesült Államok is felelős a káoszáért.

Nem sikerült meggyőzni Orbán Viktort – Magyarország és Szlovákia nemet mondott

Orbán Viktor, EU-csúcs, 2026. március 19.

Zárt ajtók mögött patthelyzet: Orbán Viktor átlépte a vörös vonalat?

A miniszterelnök továbbra is blokkolja Ukrajna támogatását.

Újabb front a háborúban: stratégiai gázvezetékeket támadnak

Ukrán támadások érik az orosz exportútvonalakat.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

