Putyin valamitől nagyon fél – de lesz oka megijedni is?

Fegyveres őrök sokasága a Kreml körül és a falakon belül, páncélosok a Vörös téren, a mobilinternet lekapcsolása a nagyvárosokban, Putyin elnök rezidenciáin szigorított biztonsági intézkedések. Mi folyik Oroszországban? – teszi fel a kérdést laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár csütörtöki cikkében.

Elképzelhető, hogy a rezsim „csak” egy újabb szigorításra készül, márpedig az állampolgárok internetes kommunikációjának és tájékozódási lehetőségének teljes ellenőrzés alá vonására.

De az biztosnak látszik, hogy Vlagyimir Putyin valamitől fél. Egyes források puccskísérlet veszélyéről, mások merényletkísérlet lehetőségéről, megint mások pedig arról beszélnek, hogy az orosz elnököt Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető végzete aggasztja – az ajatollahot állítólag elektronikus hírszerzési eszközökkel mérték be és követték, mielőtt izraeli rakéták végeztek volna vele. Az orosz elnök állítólag attól tart, hogy ilyen módszerekkel őt is bemérhetik, a koordinátákat pedig ukrán drónok kaphatják meg.

Kapcsolódó cikk Újabb orosz befolyásolás? A hírszerzés szerint már a mobilokba is beférkőzhettek Lerántották a leplet az ügyködésről.

Mindenesetre vannak, akik szerint Putyin elnöknek valóban van oka az aggodalomra. Az elmúlt napokban számos olyan eset is történt, amelyet fel lehet fűzni arra a narratívára, hogy az orosz elit egyes, az ukrajnai háború lezárását kívánó tagjai elkezdtek mozgolódni, és immár nem számít tabunak az orosz vezetés körében Putyint kritizálni, a hatalom csúcsáról történő eltávolítását felvetni.

Mik voltak ezek a furcsa esetek? Mi történt a háborúpárti, eddig szilárdan Putyin-párti bloggerrel, aki egyszer csak az elnök leváltását és bíróság elé állítását kezdte követelni?

