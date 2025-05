Putyin váratlan kijelentést tett

Oroszország addig nem egyezik bele az ukrajnai tűzszünetbe, amíg a nyugati országok fegyverekkel látják el Ukrajnát – közölte Dmitrij Peszkov Kreml szóvivő, majd arról is beszélt, hogy hazáját nem lehet megfélemlíteni újabb nyugati szankciók kilátásba helyezésével .

„Azt javasoljuk, hogy Kijev bármilyen előfeltétel nélkül térjen vissza a közvetlen tárgyalásokhoz. Azt ajánljuk, hogy a kijevi hatóságoknak, hogy már csütörtökön Isztambulban folytatódjanak a megbeszélések” – fogalmazott az orosz elnök, aki egyúttal arra is kitért, hogy a nap folyamán egyeztetni fog Recep Tayyip Erdogan török elnökkel a tárgyalásokról, amelyek reményei szerint tűzszünethez vezethetnek.

