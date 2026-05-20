Putyinnak végig kellett hallgatnia, ahogy kínai kollégája a békekeötést sürgeti

Az iráni háború kapcsán is nyilatkozott Hszi Csin-ping kínai vezető. Közölte, hogy:

mielőbb le kell állítani a közel-keleti harcokat.

Hszi elnök Pekingben, a Nagy Népi Csarnokban, Vlagyimir Putyin orosz elnököt fogadva elmondta, hogy szerinte a Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet a háború és a béke közötti fordulóponthoz érkezett.

Ezért a teljes tűzszünet halaszthatatlan, az újabb harcok kirobbanása pedig elfogadhatatlan.

Kínai szerepvállalás

A kínai elnök hangsúlyozta: a tárgyalásos rendezés különösen fontos, a konfliktus mielőbbi lezárása pedig hozzájárulhat az energiaellátás stabilitásának, az ellátási láncok zavartalan működésének és a nemzetközi kereskedelmi rend fenntartásához. Hszi hozzátette: Kína a korábban ismertetett négypontos békejavaslatára építve továbbra is hozzájárul a feszültség enyhítéséhez, támogatja a párbeszédet, előmozdítja a tűzszünetet, és szerepet vállal a térség stabilitásának erősítésében.

Vlagyimir Putyin orosz elnök május 19-20. között tesz hivatalos látogatást Kínában; ez a 25. kínai útja államfőként. (MTI)