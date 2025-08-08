Rácz András szerint Putyinék az időt húzzák

Új Facebook-posztban jelentkezett az Oroszország-szakértő, reagálva az orosz tűzszüneti javaslatra. Mint írta,

az orosz javaslat a „szelektív tűzszünetről” csak időnyerési próbálkozás.

Az oroszok felvetették, hogy készek lennének szüneteltetni a légicsapásokat Ukrajna ellen, afféle „szelektív tűzszünetként”. Jelen formájában azonban a javaslat teljesen komolytalan – tette hozzá.

A szakértő úgy fogalmazott:

nincs kidolgozva, hogy pontosan mit jelent a légicsapás (Csak drón? Csak rakéta? Robotrepülőgép, siklóbomba?), hogy pontosan milyen célok ellen nem lennének támadások (csak a hátország? Csak a front? Hol van a kettő határa?). Nincs szó semmiféle ellenőrzési mechanizmusról sem, pedig anélkül a felek folyamatosan egymást vádolhatnák a tűzszünet-sértésekel.

Rácz András végül a ZDF portálján megjelent cikkében hozzátette, összességében ez csak egy újabb orosz időnyerési próbálkozás, hogy elhalasszák a Trump által kilátásba helyezett szankciók elfogadását.