Rácz András szerint Putyinék az időt húzzák

mfor.hu

Az orosz javaslat csak időnyerésre szolgál.

Új Facebook-posztban jelentkezett az Oroszország-szakértő, reagálva az orosz tűzszüneti javaslatra. Mint írta,

az orosz javaslat a „szelektív tűzszünetről” csak időnyerési próbálkozás.

Az oroszok felvetették, hogy készek lennének szüneteltetni a légicsapásokat Ukrajna ellen, afféle „szelektív tűzszünetként”. Jelen formájában azonban a javaslat teljesen komolytalan – tette hozzá.

A szakértő úgy fogalmazott:

nincs kidolgozva, hogy pontosan mit jelent a légicsapás (Csak drón? Csak rakéta? Robotrepülőgép, siklóbomba?), hogy pontosan milyen célok ellen nem lennének támadások (csak a hátország? Csak a front? Hol van a kettő határa?). Nincs szó semmiféle ellenőrzési mechanizmusról sem, pedig anélkül a felek folyamatosan egymást vádolhatnák a tűzszünet-sértésekel.

Rácz András végül a ZDF portálján megjelent cikkében hozzátette, összességében ez csak egy újabb orosz időnyerési próbálkozás, hogy elhalasszák a Trump által kilátásba helyezett szankciók elfogadását.

Egyelőre még nincs döntés a kérdésben.

Nem kell hozzá Zelenszkij ukrán elnök.

Cél a Hamász leszerelése.

Putyin megmondta, hol találkozna Trumppal

Baráti helyszínen. 

Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben – jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában.

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok „körülbelül 100 százalékos” vámot vet ki az importált félvezető chipekre, hozzátéve, hogy a chipgyártók elkerülhetik a vámot, ha befektetnek az amerikai gyártásba.

Donald Trump amerikai elnök büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt – az erről szóló elnöki rendeletet szerdán tett közzé a Fehér Ház.

Izraeli katonák járőröznek a megszállt Ciszjordániában

Szankciót vet ki Izraelre az egyik szomszédunk

Betiltotta az Izrael által megszállt palesztin területekről származó termékek importját Szlovénia szerdán, és további segélycsomagot hagyott jóvá a gázai palesztinok számára – közölte a ljubljanai kormány.

XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa: Hirosima a nukleáris fegyverek okozta pusztításra figyelmeztet

Az idő múlása ellenére a hirosimai atomtámadás egyetemes figyelmeztetés a háborúkra, különösképpen a nukleáris fegyverek okozta pusztításra – mondta XIV. Leó pápa az atombomba ledobásának 80. évfordulóján szerdán.

Karol Nawrocki

Fontos szövetségest kapott Orbán Viktor

Letette esküjét az új lengyel elnök, aki a Fidesz-szövetséges Jog és Igazságosság (PiS) támogatásával nyerte meg az elnökválasztást idén júniusban.    

