Rácz András: „teljes gázzal robog a magyar kormány zsákutcában”

"A magyar kormány példátlan vaksággal még örül is annak, amit a Trump-adminisztráció csinál – noha a történelemből éppenséggel mi is megtanulhattuk, hogy kis országként egyedül maradni olyan világban, ahol a nagyhatalmak erővel érvényesítik az érdekeiket, ritkán szerencsés.

"A magyar kormány példátlan vaksággal még örül is annak, amit a Trump-adminisztráció csinál – noha a történelemből éppenséggel mi is megtanulhattuk, hogy kis országként egyedül maradni olyan világban, ahol a nagyhatalmak erővel érvényesítik az érdekeiket, ritkán szerencsés.

Azokat pedig, akikben nem lehet megbízni, ebből egyszerűen ki fogják hagyni. Ez történik éppen most: Londonban nincs ott sem a magyar, sem a szlovák kormány képviselője. Nem is lesz"

Azokat pedig, akikben nem lehet megbízni, ebből egyszerűen ki fogják hagyni. Ez történik éppen most: Londonban nincs ott sem a magyar, sem a szlovák kormány képviselője. Nem is lesz"

"Európa biztonságának kormányközi alapon való támogatásában kulcsszerepet játszik majd a brit és francia nukleáris védőernyő, a német, norvég, svéd, brit és más, gazdag nemzetek katonai és pénzügyi hozzájárulása, a nagylétszámú és jól felszerelt török, finn és lengyel hagyományos haderők, a baltiak, románok, bolgárok tudása az orosz állam és hadsereg működéséről, stb. Mindez persze pénzbe fog kerülni. De biztosan nem lesz olyan drága, mint az orosz fenyegetésnek való behódolás lenne. Erről beszélnek most éppen Londonban.

A megoldás pedig valamilyen olyan szövetség lehet, amely a NATO és az EU keretein is kívül maradva tesz Európa biztonságáért.

Ebből következik a szakértő szerint, hogy Európának cselekednie kell. „A jó hír, hogy Európa ezt már láthatóan érti. Most, amikor ezt a posztot kiteszem, zajlik éppen Londonban az a találkozó Keir Starmer brit miniszterelnök kezdeményezésére és vezetésével, amin a meghívott európai és más szövetséges országok (Kanada, stb.) azon gondolkodnak, hogy együttes erővel mit és hogyan kellene tenni a kontinens biztonságának növelésére úgy, hogy az amerikaiakra egyre kevésbé lehet számítani. Az európai vezetők a problémát már egyértelműen értik. Két héten belül ez a harmadik ilyen csúcstalálkozó (kettő volt Párizsban, egy most Londonban.)”

Összességében az látszik a szakértő szerint, hogy az új amerikai adminisztráció nem tartja tiszteletben a szerződéses kötelezettségeit, ideológiai okokból pedig akár a Washington hosszútávú stratégiai érdekeivel is képes ellentétesen cselekedni.

Az AP és a Reuters kitiltása 'csak' ideológiai kérdés, a TASSZ bejutása viszont akut biztonsági probléma. A MAGA-s csapat láthatóan a Fehér Házat is képtelen egyelőre normálisan működtetni"

Az AP és a Reuters kitiltása 'csak' ideológiai kérdés, a TASSZ bejutása viszont akut biztonsági probléma. A MAGA-s csapat láthatóan a Fehér Házat is képtelen egyelőre normálisan működtetni"

"Szintén fontos részlet, hogy miközben az AP és a Reuters tudósítóit ideológiai okokból nem engedték be, az orosz állami hírügynökség, a TASSZ tudósítója be tudott jutni a sajtókonferenciára úgy, hogy nem hívták meg. Valójában még a Fehér Házba sem lett volna szabad bemennie.

Azonban mindenképpen le kell vonni a tanulságokat a történtekből. Rácz szerint az egyik ilye az, hogy a Trump-adminisztráció „teljesen kiszámíthatatlan, inkoherens, egyértelműen személyeskedő, sokszor amatőr” módon működik, erre példának hozza a szakértő, hogy az utolsó pillanatig az is kérdés volt, egyáltalán fogadják-e Zelenszkijt Washingtonban, aztán pedig úgy dobták ki az ukrán delegációt a Fehér Házból, hogy még a nekik készített ebédet sem fogyaszthatták el.

„Meg kell várni, hogy kiderüljön, hogy tényleg felfüggesztik-e, illetve, ha igen, akkor ez pontosan mire vonatkozik: csak a lőszerszállításokra (lőszerrel Ukrajna mostanra egészen jól áll), vagy a kommunikációs és hírszerzési támogatásra is. Amint ezek az információk megvannak, lehet erről is tovább gondolkodni”

- írja Rácz, majd hozzáteszi, hogy „péntek óta az amerikai, az ukrán, a kanadai, a NATO, az EU és a legtöbb európai diplomáciai szolgálat is, hogy ezt a konkrét problémát meg lehessen oldani.”

"Az amerikai és ukrán stratégiai érdekek nem változnak attól, hogy a pénteki találkozó rosszul sikerült. Ukrajnának ugyanúgy szüksége van az amerikai támogatásra, mint előtte, az Egyesült Államok ugyanúgy hozzáférést akar kapni az ukrajnai stratégiai nyersanyagokhoz és infrastruktúrához, mint előtte. Az Egyesült Államoknak továbbra is érdeke, hogy Oroszország ne győzhessen ebben a háborúban és hogy Európa nagyobb szerepet vállaljon a konfliktus kezelésében, hogy az USA Kínára tudjon koncentrálni.

Higgadtan kell értékelni a pénteki Trump-Zelenszkij találkozót a szakértő szerint. Hosszútávon nem lehet megbízni többé Amerikában, és ennek Európában is súlyos következményei lesznek – Magyarország számára is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!