Külpolitika Egyesült Államok Nagy-Britannia

Ráfaragott gyanús kapcsolatára a korábbi András herceg – őrizetbe vették

mfor.hu

A Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai miatt hivatali visszaéléssel gyanúsítják a brit király testvérét.

Csütörtökön fényképek jelentek meg jelöletlen rendőrautókról és civil ruhás rendőrökről a Wood Farmnál, a Sandringham-birtokon, nem sokkal reggel 8 óra után. A Thames Valley Police közleménye szerint: „Ma (csütörtökön) őrizetbe vettünk egy hatvanas éveiben járó, norfolki férfit hivatali visszaélés gyanújával, és házkutatásokat végzünk berkshire-i és norfolki címeken. A férfi jelenleg is rendőrségi őrizetben van.” – számol be róla a The Guardian.

A rendőrség azt vizsgálja, hogy Mountbatten-Windsor – korábban András herceg néven ismert – megosztott-e érzékeny információkat a milliárdos, kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel, amikor az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízottjaként tevékenykedett.

A régi szép idők már nem jönnek vissza András számára
Fotó: Wikipédia/ Carfax2

A Thames Valley Police korábban közölte: felülvizsgálja azokat az állításokat is, amelyek szerint egy nőt Epstein az Egyesült Királyságba szállított, hogy szexuális kapcsolatba lépjen Andrew-val, valamint azt a vádat, miszerint a herceg érzékeny információkat osztott meg a kegyvesztett pénzemberrel kereskedelmi megbízotti szolgálata idején.

Oliver Wright, a rendőrség főkapitány helyettese úgy nyilatkozott: „Alapos értékelést követően hivatalos nyomozást indítottunk a hivatali visszaélés ezen gyanúja miatt.

„Fontos, hogy megőrizzük vizsgálatunk feddhetetlenségét és tárgyilagosságát, miközben partnereinkkel együttműködve kivizsgáljuk a feltételezett bűncselekményt. Tisztában vagyunk az ügy iránti jelentős közérdeklődéssel, és a megfelelő időben tájékoztatást adunk a fejleményekről” – tette hozzá a főkapitány helyettese.

