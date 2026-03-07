1p

Rakétával lőttek szét az oroszok egy harkivi lakóházat

A halottak között két gyerek van.

Legalább nyolc ember meghalt, és több mint tízen megsebesültek, miután rakétatámadás ért egy négyemeletes lakóházat az ukrajnai Harkiv városában – közölte a helyi sajtó. Az első beszámolók még hét halottról szóltak, de később egy újab holttestet találtak az épület romjai alatt – közölte Telegram-oldalán a város polgármestere. A Kyiv Independent című lap tíz halálos áldozatot írt.

A halottak között két gyerek van, és megsebesült egy hatéves és egy 11 éves fiú, valamint egy 17 éves lány is. A helyi hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a ház romjai között még több mint tíz ember lehet. A mentési munkálatok kora délután is zajlottak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en közzétett posztjában közölte, hogy Oroszország az éjszaka 29 rakétát, aminek a fele ballisztikus rakéta volt, valamint 480 drónnal támadta Ukrajnát. A célpontok között energialétesítmények és a vasút volt, és több régióban is keletkeztek károk. Az ukrán légierő közlése szerint 22 helyen csapódtak be rakéták vagy drónok. Kijevben közben közel kétezer épület maradt fűtés nélkül az orosz támadások miatt – írja a Telex.

