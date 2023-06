Rakétazáport kapott a nyakába Kijev, miközben fontos delegáció érkezett

Vitalij Klicsko kijevi polgármester robbanásokról számolt be a központi Pogyil kerületben, és arra figyelmeztetett, hogy további rakéták is a főváros felé tartanak. Az ukrán légvédelem arról számolt be, hogy hat Kinzsal rakétát, hat manőverező robotrepülőgépet és két drónt semmisített meg.

Reggel Kijevbe érkezett az az afrikai küldöttség, amelynek tagjai Dél-Afrika, Szenegál, a Comore-szigetek és Egyiptom vezetői. Utazásuk célja közvetíteni a szembeneálló felek között. A tervek szerint várhatóan találkoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd szombaton Szentpéterváron tárgyalásokat folytatnak Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Egy orosz támadás nyomai Kijevben (Korábbi felvétel). Fotó: MTI/EPA/Mihail Palincsak

A vezetők látogatásuk elején meglátogatták a Kijev melletti Bucsát, amely egyike azon helyeknek, ahol hivatalos ukrán vélemény szerint az orosz csapatok 2022 februárjában végrehajtott támadást követően súlyos atrocitásokat követtek el. Oroszország tagadja ezt.

Az afrikai békemisszió egy sor "bizalomépítő intézkedést" javasol Kijevnek és Moszkvának. A misszió célja "a béke előmozdítása, továbbá arra ösztönözni a feleket, hogy megállapodjanak egy diplomáciára épülő tárgyalási folyamatról" - közölték.

(MTI)