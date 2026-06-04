2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok

Rákoppintott Trump orrára a képviselőház az iráni háború ügyében

mfor.hu

Az amerikai képviselőház elfogadott egy határozatot, amely megakadályozná Donald Trumpot abban, hogy további katonai lépéseket tegyen Irán ellen kongresszusi felhatalmazás nélkül.

A javaslatot 215–208 arányban fogadták el. A demokraták egységesen támogatták, hozzájuk pedig négy republikánus képviselő is csatlakozott, nyíltan jelezve elégedetlenségét a februárban kezdődött háborúval kapcsolatban. Az úgynevezett War Powers Resolution arra kötelezné az elnököt, hogy vagy vonja vissza az amerikai erőket, vagy kérje a Kongresszus jóváhagyását a konfliktus folytatásához.

Bár a határozat jogi ereje egyelőre kérdéses, politikailag jelentős fejlemény. A Fehér Ház szerint a kezdeményezés alkotmányellenes kísérlet az elnöki jogkörök korlátozására. A szavazás növeli a nyomást az adminisztráción, hogy lezárja az iráni konfliktust, különösen az emelkedő üzemanyagárak és a növekvő társadalmi ellenállás közepette.

Donald Trump háborús törekvéseinek vetnének gátat
Donald Trump háborús törekvéseinek vetnének gátat
Fotó: DepositPhotos.com

Ez már a negyedik alkalom, hogy a képviselőház megpróbálja korlátozni Trump háborús felhatalmazásait. A Szenátus májusban már előkészített egy hasonló javaslatot, de arról még nem szavazott a teljes felsőház.

A most elfogadott határozat különleges abból a szempontból, hogy ha a republikánus többségű Szenátus is jóváhagyná, nem lenne szükség az elnök aláírására, bár várhatóan jogi vita követné.

A szavazás újabb jele a republikánus táboron belüli megosztottságnak. Néhány nappal korábban konzervatív képviselők lázadása miatt a kormányzat kénytelen volt visszavonni egy 1,8 milliárd dolláros, politikai szövetségeseket támogató alap tervét.

A négy republikánus átszavazó Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett és Warren Davidson volt. Hozzájuk csatlakozott Jared Golden demokrata képviselő is, aki korábban hasonló kezdeményezéseket még nem támogatott.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Izrael és Libanon kész végrehajtani a tűzszünetet

Izrael és Libanon kész végrehajtani a tűzszünetet

Az amerikai külügyminisztérium jelentette be éjszaka a megállapodást.

Putyin kész együttműködni az új magyar kormánnyal is

Putyin kész együttműködni az új magyar kormánnyal is

A pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján.

Magyar Péter után az EU is nagy bejelentést tett Ukrajnával kapcsolatban

Magyar Péter után az EU is nagy bejelentést tett Ukrajnával kapcsolatban

A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én, egy luxembourgi EU-miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák.

Vlagyimir Putyin beszéde előtt két nappal lecsapott Ukrajna

Vlagyimir Putyin beszéde előtt két nappal lecsapott Ukrajna

Ukrajna csapást hajtott végre Oroszország második legnagyobb városának, Szentpétervárnak a peremén, néhány órával azt megelőzően, hogy a külföldi befektetések bevonzását célzó Szentpétervári Gazdasági Fórumot megnyitották volna. 

Hoppá, mire készül Norvégia?

Hoppá, mire készül Norvégia?

Sok évtizede hozott döntést gondolnának újra.

Az iráni hadsereg vezetője nincs túlságosan békülékeny hangulatban

Az iráni hadsereg vezetője nincs túlságosan békülékeny hangulatban

Harcolnak a végsőkig is akár.

Belenyúlnak az uniós migrációs paktumba

Belenyúlnak az uniós migrációs paktumba

De a tanácsnak és a parlamentnek is rá kell még bólintania az új szabályokra.

Ukrajnáról is tárgyal ma Magyar Péterrel a német kancellár

A magyar miniszterelnököt Berlinben, hivatalában látja vendégül Friedrich Merz.

Orbán Anita már építi a nyugati kapcsolatokat

A magyar külügyminiszter hétfőn a Külügyminisztériumban fogadta holland kollégáját, Tom Berendsent.

Bajba került Netanjahu, amiért engedett Trumpnak

Bajba került Netanjahu, amiért engedett Trumpnak

Nem mindenkinek tetszett a libanoni tűzszünet.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG