Rákoppintott Trump orrára a képviselőház az iráni háború ügyében

A javaslatot 215–208 arányban fogadták el. A demokraták egységesen támogatták, hozzájuk pedig négy republikánus képviselő is csatlakozott, nyíltan jelezve elégedetlenségét a februárban kezdődött háborúval kapcsolatban. Az úgynevezett War Powers Resolution arra kötelezné az elnököt, hogy vagy vonja vissza az amerikai erőket, vagy kérje a Kongresszus jóváhagyását a konfliktus folytatásához.

Bár a határozat jogi ereje egyelőre kérdéses, politikailag jelentős fejlemény. A Fehér Ház szerint a kezdeményezés alkotmányellenes kísérlet az elnöki jogkörök korlátozására. A szavazás növeli a nyomást az adminisztráción, hogy lezárja az iráni konfliktust, különösen az emelkedő üzemanyagárak és a növekvő társadalmi ellenállás közepette.

Donald Trump háborús törekvéseinek vetnének gátat

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Ez már a negyedik alkalom, hogy a képviselőház megpróbálja korlátozni Trump háborús felhatalmazásait. A Szenátus májusban már előkészített egy hasonló javaslatot, de arról még nem szavazott a teljes felsőház.

A most elfogadott határozat különleges abból a szempontból, hogy ha a republikánus többségű Szenátus is jóváhagyná, nem lenne szükség az elnök aláírására, bár várhatóan jogi vita követné.

A szavazás újabb jele a republikánus táboron belüli megosztottságnak. Néhány nappal korábban konzervatív képviselők lázadása miatt a kormányzat kénytelen volt visszavonni egy 1,8 milliárd dolláros, politikai szövetségeseket támogató alap tervét.