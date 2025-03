Ravasz csapdát állított az EU Orbán Viktornak

Egybehangzó német lapértesülések szerint az EU külügyi főbiztosa, Kaja Kallas azt javasolja, hogy ebben az évben további 20-40 milliárd euró értékű katonai támogatást biztosítsanak Ukrajnának az Oroszország elleni háborúban, és minden tagország a gazdasági erejéhez mérten szálljon be az új csomagba, adta hírül laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Így vagy úgy, de Magyarország nélkül is megoldják Ukrajna további támogatását.

