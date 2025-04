Reagált a Nemzetközi Büntetőbíróság Magyarország kilépésére

„Az ICC álláspontja szerint Benjámin Netanjahu esetében a bíróság a megszokott eljárást követte a nemzetközi elfogatóparancs kiadását követően. A bíróság emlékeztet arra, hogy Magyarország továbbra is köteles együttműködni az ICC-vel”.

Fad el-Abdullah, a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) szóvivője reagált arra, hogy a magyar kormány csütörtökön – Benjámin Netanjahu nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló izraeli miniszterelnök budapesti látogatására időzítve – bejelentette , hogy megkezdi a kilépési folyamatot a Nemzetközi Büntetőbíróság működését meghatározó, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodásból – írja a Telex.

A jövőben is kötelesek vagyunk együttműködni a bírósággal.

