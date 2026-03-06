2p

Külpolitika Európai Unió Magyar Péter Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij

Reagált az Európai Bizottság Volodimir Zelenszkij fenyegetésére, Orbán Viktor ennek örülhet

Az EU-ban nem lehet fenyegetéseket intézni a tagállamok felé – erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt.

Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője pénteki brüsszeli sajtótájékoztatóján azt mondta: a Bizottság álláspontja egyértelmű, az olyan nyelvezet, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán használt, „elfogadhatatlan” – írja a Hvg.hu. 

Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja feltartóztatni a 90 milliárdot vagy annak első részletét, és az ukrán katonák fegyverhez juthatnak. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a mi embereinknek

– mondta Zelenszkij, ami tovább fokozta a vitát a két ország között. Orbán Viktor szerint szerint ez nem róla szólt, hanem egy Magyarország elleni támadás volt, míg Magyar Péter elutasította Orbán Viktor uszítását és Volodimir Zelenszkij fenyegetőzését is.

Gill szerint az Európai Unióban nem lehet fenyegetéseket intézni uniós tagállamok felé. A szóvivő azt mondta, a bizottság jelenleg aktív egyeztetéseket folytat az érintett felekkel, és arra törekszik, hogy a feszültség csökkenjen. A cél az, hogy minden szereplő visszafogja a retorikát, és a politikai vita ne akadályozza a stratégiai feladatok megvalósítását.

A pénteki nap folyamán a magyar kormány képviseletében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felháborodottan reagált az Európai Bizottság válaszlevelére a Barátság kőolajvezeték leállításával kapcsolatban. Erről itt olvashatnak:

