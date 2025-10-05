Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Csehország Patrióták Európáért Szijjártó Péter

Régen volt ilyen jó napja Szijjártó Péternek

mfor.hu

Szombaton kétszeresen is örülhetett a magyar külügyminiszter.

Bravó, Andrej Babis – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton közösségi oldalán, miután Andrej Babis pártja megnyerte a cseh parlamenti választásokat. Hozzátette,

Bravó, ANO és Motoristé! Újabb patrióta kormány Közép-Európában! Hamarosan újraéled a V4 is!

A szövetségeseink fölényes győzelmet arattak Georgiában is – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a közösségi oldalán, miután a Georgiai Álom párt első helyen végzett a kaukázusi országban rendezett önkormányzati választásokon.

„Patrióta barátaink, a Georgiai Álom utcahosszal lett első az önkormányzati választáson. Bravó!”

- írta Szijjártó Péter. A miniszter hozzátette: „nagy gratuláció Kakha Kaladzénak, akit újraválasztottak főpolgármesternek Tbilisziben!”

„Kíváncsi vagyok (igazából persze nem…), hogy az EU mikor ítéli el az ellenzéki törés-zúzást”

- jegyezte meg Szijjártó Péter.

(via MTI)

