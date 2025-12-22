2p
Külpolitika Egyesült Államok Olaj Szerbia

Rejtély, hogyan vehetné meg a Mol a szerb NIS-t, miközben orosz kapcsolatai vannak

mfor.hu

Hiába érdeklődne két állami nagyvállalat a Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz részvénycsomagja iránt, az Egyesült Államok kikötötte, hogy az új tulajdonosnak nem lehetnek orosz kapcsolatai.

Továbbra sem lehet biztosan tudni, ki veszi meg a Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz részvénycsomagját, de két cég kiemelkedik a lehetséges érdeklődők közül – írja a vajdasági Szabad Magyar Szó. Az egyik a Mol, amelynek stratégiai együttműködési megállapodása van Oroszországgal. Ezek a megállapodások hosszútávúak, különösen a földgáz- és kőolajszállításokra (Ukrajnán keresztül, illetve a Barátság kőolajvezetéken), valamint a Paks–2 atomerőmű megépítésére vonatkozóan. 

Az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC pedig az orosz Gazpromnyefttyel kötött stratégiai együttműködési megállapodást. Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Mohamed bin Zájed 2019. október 15-én írta alá.

Az Egyesült Államok, amely szankciókat vetett ki a NIS-re, kikötötte, hogy a jövőbeli tulajdonos és az orosz Gazpromnyefty között semmilyen rejtett kapcsolat vagy összefonódás nem megengedett. Szerbia elnöke, Aleksandar Vučić a múlt hét elején elmondta: az orosz fél a végéhez közeledő tárgyalásokat folytat a NIS-ben lévő részesedése eladásáról egy nagyvállalattal. Vučić arról is beszélt, hogy a vevőjelölttel a szerb kormánynak is tárgyalnia kell, a háromoldalú megállapodást pedig december 23-ig le kellene zárni.

