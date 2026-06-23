Rekordmennyiségű olajat engedett át a Hormuzi-szoroson Trump

Rekordmennyiségű, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak át hétfőn a Hormuzi-szoroson – írta Donald Trump amerikai elnök kedden közösségi oldalán.

Az elnök Truth Social felületén megjelent bejegyzéseiben azt hangoztatta, hogy az amerikai tengeri blokádban korábban részt vevő erők változatlanul a térségben állomásoznak, és amennyiben szükségessé válna, készen állnak ismét beavatkozni. Hozzátette, hogy erre indok lenne, ha Irán mégsem teljesítené a vállalását a nukleáris létesítményeire vonatkozó nemzetközi ellenőrök beengedésére.

„Irán teljes mértékben beleegyezett a legmagasabb fokú nukleáris ellenőrzésekbe a hosszú távú jövőre nézve” – fogalmazott, és hozzátette, hogy az ellenőrzések felújítása teremti meg Irán részéről a „nukleáris tisztességet”. Donald Trump egyben azt hangoztatta, hogy minden, Irán számára rendelkezésre bocsátott pénz mozgását és a szankciókönnyítést az Egyesült Államok felügyeli majd, és a lépés feltételekhez kötött. A pénz kizárólag az Egyesült Államoktól beszerzett élelmiszerek és egészségügyi felszerelések, többi között kukorica, gabona és szója vásárlására használható fel – hangoztatta, megjegyezve, hogy Iránban humanitárius válság alakult ki, ami segítségnyújtást kíván meg.

(MTI)