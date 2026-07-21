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Rekordszintre nőtt Kína kőolaj- és földgáztermelése 2025-ben

mfor.hu

Nem állnak meg itt: 2026-ban új stratégiai kutatási és kitermelési program indul. 

Rekordot ért el Kína kőolaj- és földgáztermelése 2025-ben: az összesített kitermelés elérte a 420 millió tonna kőolaj-egyenértéket – közölte kedden a kínai Nemzeti Energiaügyi Hivatal (NEA).

A jelentés szerint a kőolajtermelés történelmi csúcsra, 216 millió tonnára emelkedett. A földgáz-kitermelés immár a kilencedik egymást követő évben nőtt több mint 10 milliárd köbméterrel éves összevetésben, ami a hivatal szerint jelentősen erősítette az ország energiaellátásának önállóságát. A palakőolaj-kitermelés meghaladta a 8,5 millió tonnát, ami több mint tízszerese a 2018-ban regisztrált mennyiségnek.

Rekordszintre nőtt 2025-ben Kína kőolaj- és földgáztermelése
Rekordszintre nőtt 2025-ben Kína kőolaj- és földgáztermelése
Fotó: DepositPhotos.com

A NEA emlékeztetett arra, hogy a 2019 és 2025 között végrehajtott hétéves program a hazai kőolaj- és földgázkutatás, valamint kitermelés bővítésére rekordokat eredményezett mind a feltárt készletek, mind a termelés terén. A hivatal közlése szerint 2026-ban új stratégiai kutatási és kitermelési program indul, amelynek keretében tovább növelik az ágazati beruházásokat. A cél a hazai kőolajtermelés évi 200 millió tonna feletti szinten tartása, miközben a földgáz-kitermelést tovább növelik. A NEA korábban arról számolt be, hogy Kína kőolaj- és földgáztermelése 2024-ben haladta meg először a 400 millió tonna kőolaj-egyenértéket.

(MTI) 

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