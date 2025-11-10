2p
Reménykednek az Egyesült Államokban: véget érhet a maratoni kormányzati leállás

Az Egyesült Államok Szenátusa vasárnap este megtette az első lépést a több mint 40 napja tartó kormányzati leállás (shutdown) befejezése felé.

A felsőház 60-40 arányban megszavazta, hogy napirendre vegye a Képviselőház által korábban elfogadott átmeneti költségvetési törvényjavaslatot, amely a kormányzati működést 2026. január 30-ig finanszírozná, és három teljes pénzügyi évre szóló kiadási intézkedést is tartalmazna. A törvény végleges elfogadásához a Szenátusnak és a Képviselőháznak is további szavazásokra lesz szüksége. A vasárnapi szavazással sikerült átlépni az első jelentős parlamenti akadályt az amerikai történelem leghosszabb kormányzati leállásának lezárása felé vezető úton. 

A politikai válság azonban – amely október eleje óta bénítja a szövetségi kormány működését – korántsem ért véget, mivel a javaslat csupán ideiglenes költségvetést biztosítana. A kormányzati leállás mindennapi hatásai egyre súlyosabbak: több százezer szövetségi alkalmazott továbbra sem kap fizetést, élelmiszersegélyek és repülőtéri szolgáltatások maradnak el, sőt, az elmúlt napokban több ezer járattörlés történt a légiforgalomban. Donald Trump elnök a Fehér Házban újságíróknak azt mondta: „Úgy tűnik, nagyon közel vagyunk a leállás végéhez.” A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett, a CBS „Face the Nation” című műsorában arra figyelmeztetett, hogy ha a kormányzati leállás sokkal tovább tart, az negatívan befolyásolhatja az év utolsó negyedévének gazdasági növekedését, különösen a hálaadási időszakban várható légiforgalom kiesése miatt.

Trump beszédét manipulálták: lemondott a BBC vezérigazgatója

Trump beszédét manipulálták: lemondott a BBC vezérigazgatója

Lemondott vasárnap Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, miután olyan belső feljegyzések kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a brit közszolgálati médiatársaság manipulálhatta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét.

Oroszország üzent az atomfegyverekről

Oroszország üzent az atomfegyverekről

Oroszország nem szándékozik megszegni a nukleáris kísérletek általános betiltására vonatkozó (átfogó atomcsend-) egyezményben foglalt kötelezettségvállalásait – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

Szergej Lavrov megint egy fontos orosz-amerikai csúcstalálkozóról beszélt

Szergej Lavrov megint egy fontos orosz-amerikai csúcstalálkozóról beszélt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy kész találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel – de Oroszország nem fog lemondani azokról a feltételekről, amelyekhez eddig is ragaszkodott az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Népirtással vádolja Netanjahut Törökország

Népirtással vádolja a Netanjahu-kormányt Törökország

És elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök és több minisztere ellen.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) sajtótájékoztatót tart Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozója után a washingtoni magyar nagykövetségen 2025. november 7-én. Mellette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Kellemetlen helyzetbe kerülhet Orbán Viktor egy washingtoni mondata miatt (frissítve)

A magyar miniszterelnök és a külgazdasági és külügyminiszter időkorlát nélküli mentességről beszél az olaj- és gázszankciók esetében, egy fehér házi forrás ugyanakkor csak egy évről. 

Orbán, Trump

Kiderült, mit kér Trump a Magyarországnak adott mentességért cserébe

Az amerikai nagykövetség érdekes részleteket közölt a pénteki Trump-Orbán megállapodásról.

Hétezer milliárd forintba kerülhet Orbán Viktor washingtoni alkuja

Szent-Iványi István azzal kapcsolatban mondott véleményt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

Így ünnepelt Orbán Balázs a washingtoni megállapodás után

Orbán Viktor politikai igazgatója nem fukarkodott a jelzőkkel, miután a miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető mentességekről energiaellátás terén.  

Mentesség az orosz olajra, földgázra és Paksra – Szijjártó Péter is értékelte a washingtoni egyezményt

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Washingtonban.

Trump fontos kijelentést tett a budapesti csúcstalálkozóról

A munkaebéd előtt sajtótájékoztatót tartottak.

