Reménykednek az Egyesült Államokban: véget érhet a maratoni kormányzati leállás

A felsőház 60-40 arányban megszavazta, hogy napirendre vegye a Képviselőház által korábban elfogadott átmeneti költségvetési törvényjavaslatot, amely a kormányzati működést 2026. január 30-ig finanszírozná, és három teljes pénzügyi évre szóló kiadási intézkedést is tartalmazna. A törvény végleges elfogadásához a Szenátusnak és a Képviselőháznak is további szavazásokra lesz szüksége. A vasárnapi szavazással sikerült átlépni az első jelentős parlamenti akadályt az amerikai történelem leghosszabb kormányzati leállásának lezárása felé vezető úton.

Kapcsolódó cikk Soha nem volt még ilyen hosszú az amerikai kormányzati leállás 36. napjába lépett a leállás.

A politikai válság azonban – amely október eleje óta bénítja a szövetségi kormány működését – korántsem ért véget, mivel a javaslat csupán ideiglenes költségvetést biztosítana. A kormányzati leállás mindennapi hatásai egyre súlyosabbak: több százezer szövetségi alkalmazott továbbra sem kap fizetést, élelmiszersegélyek és repülőtéri szolgáltatások maradnak el, sőt, az elmúlt napokban több ezer járattörlés történt a légiforgalomban. Donald Trump elnök a Fehér Házban újságíróknak azt mondta: „Úgy tűnik, nagyon közel vagyunk a leállás végéhez.” A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett, a CBS „Face the Nation” című műsorában arra figyelmeztetett, hogy ha a kormányzati leállás sokkal tovább tart, az negatívan befolyásolhatja az év utolsó negyedévének gazdasági növekedését, különösen a hálaadási időszakban várható légiforgalom kiesése miatt.

(MTI)