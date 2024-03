Rendkívül szűkszavú beszámolók születtek Orbán Viktor Donald Trumpnál tett látogatásáról

Bár magyar idő szerint éjfél körül egy órán át beszélt egymással Donald Trump korábbi amerikai elnök, a republikánusok mostani elnökjelöltje és Orbán Viktor miniszterelnök, a találkozóról közzétett beszámolók még a kormánypárti propagandaoldalakon is nagyon szűkszavúak. Közvetlenül a találkozó megkezdése után Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MTI-vel csak annyit közölt, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Donald Trump korábbi amerikai elnökkel, republikánus elnökjelölttel tárgyal Mar-a-Lagóban, Trump floridai rezidenciáján. A megbeszélés után közös vacsorával és koncerttel folytatódik a program – tette hozzá Havasi Bertalan.

Még kora hajnalban is csak annyit tudtunk, megkezdődtek a tárgyalások. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Az egyik videómegosztó portálra fel is került a vacsora és koncert közben Trump által elmondott „laudáció”. Az elnökaspiráns ezt mondta Orbán Viktorról:

Hajnalban a magyar kormányfő az X-en (korábbi nevén: Twitter) ezt írta:

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy