A rendőrség eljárást indított Greta Thunberg ellen

Az V. kerületi önkormányzat honlapjára feltöltött hirdetményben nem jelzik, pontosan miért indítottak eljárást a svéd klimaaktivista ellen. A dokumentumban viszont azt írják, hogy az ügyben már ügydöntő határozatot is hoztak, amit azért nem tudtak kézbesíteni, mert Thunberg ismeretlen helyen tartózkodik. A határozatot így az V. kerületi rendőrségen veheti át Thunberg vagy meghatalmazottja. Azt nem írják, hogy miről szól a határozat – írja a 444.

