Rendszeresen bünteti Magyarországot az Európai Bizottság a kormány makacssága miatt

A mostani árfolyamon több mint 230 milliárd forintnyi összegben már a késedelmi kamatok is benne vannak – tudta meg a Népszava.

Tavaly júniusban rekordbírságot szabott ki az Európai Unió Bírósága, mert a magyar kormány nem hajlandó a menedékkérőkkel kapcsolatos törvényeket átalakítani. Egy egyszeri 200 millió eurós bírság fölött napi egymillió eurós büntetést is kiszabtak az ítélet végrehajtásáig. A bíróság először 2020-ben ítélte úgy, a magyar menedékkérelmi rendszer nem felel meg az uniós elvárásoknak, a testület fő kifogása a tranzitzónák kialakítása, illetve a menedékkérelem beadásának ellehetetlenítése volt. Mivel azonban az Orbán-kormány nem tett eleget teljes egészében az ítéletnek, a Bizottság büntetés kiszabását kérte a bíróságtól, erre született jogerős ítéletként 2024 júniusában a gigabírság. Bár ezt az ítéletet politikailag számos alkalommal megkérdőjelezte a magyar kormány, még a bíróság beperlését is bejelentették, nem találtak erre érdemi megoldást.

Vagyis a büntetés minden nappal egy millió euróval, azaz közel négyszáz millió forinttal növekszik.

Az ítélet óta eltelt időszakban a 200 millió eurós alapbírságon túl a napi bírságokat is folyamatosan hajtja be a Bizottság. A Népszavának megküldött adatok alapján már hét időszakos felszólítást küldtek ki a magyar kormánynak.

Nincs válasz

Mivel az uniós fizetési felszólításra hivatalosan nem érkezik magyar válasz, így a Bizottság a más, például a szegényebb régióknak járó kohéziós források kifizetéséből vonja le a büntetéseket. Ráadásul így még késedelmi kamatot is fizetni kell a büntetésért. Kérdésünkre az Európai Bizottság nem tudott pontos számot adni a késedelmi kamat miatt fizetendő összegről, de azt elárulta, minden felszólításnál az Európai Központi Bank aktuális irányadó kamatánál három és fél százalékponttal magasabb kamatot számítanak föl, ezekkel együtt érjük el a 600 millió eurónyi levont büntetést.