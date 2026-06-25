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Külpolitika Európai Unió Ukrajna

Rengeteg pénzt utalt Ukrajnának az EU

mfor.hu

A hitel költségvetési támogatást foglal magában.

Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első, 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió – tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi.

A drónbeszerzést támogató hatmilliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják – tájékoztattak.

(MTI)

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