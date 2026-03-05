Repülőteret és iskolát találtak el iráni drónok – meglepő országban

A Reuters tudósítása szerint két iráni drón hatolt be Azerbajdzsán légterébe csütörtökön. Az egyik szerkezet a nakcsivani nemzetközi repülőtér terminálépületét találta el, ketten megsebesültek. A repülőtér nagyjából 10 kilométerre található az iráni határtól. A másik drón egy falusi iskolaépületre zuhant egy közeli faluban..

„Követeljük, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság a lehető legrövidebb időn belül tisztázza a helyzetet, adjon magyarázatot és tegye meg a szükséges, sürgős intézkedéseket, hogy megelőzze a jövőben további hasonló incidensek előfordulását”

- közölte az azeri külügyminisztérium, és hozzátették: fenntartják a jogot „megfelelő válaszintézkedések” foganatosítására Teheránnal szemben.