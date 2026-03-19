Reuters: amerikai csapatokat telepíthetnek Irán partvidékére

Több ezer amerikai katona telepítését fontolgatja Donald Trump kormányzata a közel-keleti műveletek megerősítésére, miközben az amerikai hadsereg a következő lépésekre készül az Irán elleni hadjáratban – mondta egy amerikai tisztviselő és három, az ügyet ismerő forrás.

A csapattelepítések további lehetőségeket adhatnak Trumpnak, aki eközben mérlegeli az amerikai műveletek kiterjesztését is – írja a Reuters.

Ezek közé tartozik az olajszállító tankerek biztonságos áthaladásának biztosítása a Hormuzi-szoroson, amit elsősorban légi és haditengerészeti erőkkel valósítanának meg – mondták a források. Ugyanakkor a szoros biztosítása azt is jelentheti, hogy amerikai csapatokat telepítenének Irán partvidékére – állította négy, névtelenséget kérő forrás, köztük két amerikai tisztviselő.

A Trump-kormányzat azt a lehetőséget is megvitatta, hogy szárazföldi erőket küldjenek Irán Kharg-szigetére, amely az iráni olajexport 90 százalékának központja – közölte három, az ügyet ismerő személy és három amerikai tisztviselő.

Az egyik tisztviselő szerint egy ilyen művelet rendkívül kockázatos lenne, mivel Irán rakétákkal és drónokkal is képes elérni a szigetet.

Az Egyesült Államok március 13-án csapásokat hajtott végre a Kharg-szigeten található katonai célpontok ellen, és Trump azzal is fenyegetőzött, hogy az ország kulcsfontosságú olajinfrastruktúráját is támadni fogja. Ugyanakkor a sziget gazdasági jelentősége miatt katonai szakértők szerint valószínűbb, hogy annak ellenőrzése kedvezőbb opció lenne, mint a megsemmisítése.

Az amerikai szárazföldi csapatok bármilyen bevetése – még korlátozott küldetés esetén is – jelentős politikai kockázatot jelenthet Trump számára, tekintettel az amerikai közvélemény alacsony támogatottságára az iráni hadjárattal kapcsolatban. Azt sem felejthetjük el, hogy Trump korábban azt ígérte: elkerüli az Egyesült Államok új közel-keleti konfliktusokba való belesodródását. Miközben azért közeleg az idén novemberi félidős választás is.

A Trump-kormányzat tisztviselői azt a lehetőséget is megvitatták, hogy amerikai erőket telepítsenek Irán nagy dúsítású uránkészleteinek biztosítására – mondta az egyik forrás.

A források szerint ugyanakkor nem valószínű, hogy a közeljövőben szárazföldi csapatokat vetnének be Irán területén, de a konkrét hadműveleti tervekről nem kívántak részleteket elárulni. Szakértők szerint Irán uránkészleteinek biztosítása rendkívül összetett és kockázatos feladat lenne még az amerikai különleges erők számára is.

Egy, névtelenséget kérő fehér házi tisztviselő így nyilatkozott:

„Jelenleg nem született döntés szárazföldi csapatok küldéséről, de Trump elnök bölcsen minden lehetőséget nyitva tart.”

„Az elnök az Operation Epic Fury valamennyi meghatározott céljának elérésére összpontosít: Irán ballisztikus rakétaképességének megsemmisítésére és haditengerészetének felszámolására. Emellett annak biztosítására, hogy Irán terrorista proxy erői ne tudják destabilizálni a térséget, valamint annak garantálására, hogy a perzsa ország soha ne rendelkezhessen nukleáris fegyverrel.”

A Pentagon nem kívánt nyilatkozni a Reuters értesülései kapcsán.

Eközben iráni támadás érte a világ egyik legfontosabb energetikai létesítményét, amire az amerikai elnök is hevesen reagált. 

Éktelen haragra gerjedt Trump az újabb iráni támadás miatt

Csütörtök hajnalban iráni rakétatámadás érte a katari Ras Laffan energetikai létesítményt. Katar állami energiavállalata is megerősítette, hogy a fő telephelyükön található gázlétesítményeket találták el.

Nagy bajban Trump az olajárak miatt, lassan Kubára fordulhat rá az amerikai elnök?

Szélsőséges esetben akár a hordónkénti 150-200 dollár közötti sávba is felszúrhat az olaj világpiaci ára, ha tovább súlyosbodik a közel-keleti háború és továbbra sem haladhat át a tankerhajók jelentős része a Hormuzi-szoroson. Bár az Egyesült Államok szempontjából eddig kudarcnak tekinthető a beavatkozás, lehet, hogy hamarosan Kuba felé fordulhat a Donald Trump vezette adminisztráció.

A két ország megállapodott abban, hogy mintegy 1 milliárd cseh koronát (közel 40 millió eurót) fektet be a Barátság kőolajvezeték működésének átalakításába.

Már négy napja támadják Moszkvát az ukrán drónok

Oroszország egyetlen régiója sem érezheti magát biztonságban.

Utolsóként Paraguay is ratifikálta a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt

A világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete jöhet létre.

Fejlövésekkel végeztek egy családdal – elszabadult az erőszak egy megszállt területen

Miközben a világ az iráni háborúra figyel, fokozódik az izraeli telepesek és biztonsági szervek erőszakhulláma a palesztinokkal szemben a megszállt Ciszjordániában. 

Ausztrál légibázist támadtak az irániak

Ausztrália nem áll háborúban Iránnal.

Balázs Péter: A magyar kormány belekötött Ukrajnába

A magyar kormány Brüsszelt támadja, Ukrajnába pedig kifejezetten belekötött, pedig a szomszédainkkal és a szövetségeseinkkel szemben különösen fontos lenne a feszültség csökkentése – erről Balázs Péter beszélt a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban. Magyarország egykori külügyminisztere utalt arra, hogy ezzel együtt sem valószínű ukrán diverzáns tevékenység Magyarországon, hiszen Ukrajnának „kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy velünk szórakozzon.”

Kiélezett vita várható az e heti uniós csúcstalálkozón

Vétózással fenyeget Orbán Viktor és Robert Fico az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós kölcsön ügyében – erről fog szólni az uniós tagállamok állam- és kormányfőinek e heti találkozója. Az energiaválságot Brüsszelben is érzik, de az orosz energiaimport újraindításáról nincs vita.

