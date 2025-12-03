1p

Külpolitika Háború Olaj Oroszország Ukrajna

Robbanás a Barátság kőolajvezetéknél: Orbán Viktor is reagált

mfor.hu

A Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszán történt robbanás, közölte az ukrán hírszerzés. Egy távirányítású robbanószerkezetet hoztak működésbe.

Robbantás történt a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszán – írja az Ukrinform az ukrán védelmi minisztérium hírszerzésére hivatkozva. A robbantás a vezeték Lipeck és Taganrog közötti szakaszán történt december 1-jén éjszaka, távolról irányítható szerkezettel. Az érintett szakasz Moszkvától több száz kilométerre délre található.

Augusztusban az ukrán hadsereg drónokkal két támadást is végrehajtott a Barátság kőolajvezeték egyik szivattyűállomásával szemben az oroszországi Unecsa városában.

Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután úgy reagált: egyeztetett a Mol vezetőivel, és Magyarország irányába zavartalanul üzemel a kőolajvezeték. 

