Robbanás a Barátság kőolajvezetéknél: Orbán Viktor is reagált

Robbantás történt a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszán – írja az Ukrinform az ukrán védelmi minisztérium hírszerzésére hivatkozva. A robbantás a vezeték Lipeck és Taganrog közötti szakaszán történt december 1-jén éjszaka, távolról irányítható szerkezettel. Az érintett szakasz Moszkvától több száz kilométerre délre található.

Augusztusban az ukrán hadsereg drónokkal két támadást is végrehajtott a Barátság kőolajvezeték egyik szivattyűállomásával szemben az oroszországi Unecsa városában.

Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután úgy reagált: egyeztetett a Mol vezetőivel, és Magyarország irányába zavartalanul üzemel a kőolajvezeték.