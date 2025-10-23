Robbanások egy orosz lőszerraktárban, többen meghaltak

Több felvétel is felbukkant a közösségi médiában, amelyek egy robbanást és tüzet mutatnak egy lőszergyárban az oroszországi Kopejsk városában, körülbelül 1 600 kilométerre az ukrán határtól – számol be róla a BBC.

Az orosz állami hírügynökség, az Izvesztyija, azt írja, hogy két robbanás történt egy „vállalatnál” a városban az éjszaka folyamán, és hogy 12 ember meghalt. A robbanás oka egyelőre nem megerősített.

A BBC által látott felvételek azt jelzik, hogy a robbanások abban a lőszergyárban történtek, amely a Cseljabinszk városához közeli Urál régióban található.

A szóban forgó felvétel egy mozgó autóból lett rögzítve, amint az a katonai létesítmény mellett halad el. A helyszínt az utcai berendezések és egy épület Google Street View-n látható megfelelője alapján a portál megerősítette.

Kapcsolódó cikk Orosz vegyi üzemet talált el Ukrajna A budapesti csúcs árnyékában.

Ezen kívül ellenőrizték egy biztonsági kamera felvételét is, amely nagyjából 3 kilométerre a helyszíntől készült, és egy robbanást mutat.

A felvételen időkód van, amely szerint helyi idő szerint szerdán 23:44-kor rögzítették a felvételt, ami viszonylag pontosan egyezik a robbanásról szóló első jelentésekkel.

Az orosz-ukrán háborúban nem csillapodnak a harcok, ami a Budapestre tervezett amerikai-orosz találkozó elhalasztásában is szerepet játszhat. Erről bővebben itt írtunk: