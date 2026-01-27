2p
Robert Fico ebben megelőzte Orbán Viktort

A szlovák miniszterelnök kedden bejelentette, hogy Szlovákia keresetet nyújt be az Európai Unió bíróságára az uniós RePowerEU-rendelettel szemben, amely 2027 novemberétől megtiltja az orosz gáz importját. Hasonló beadvánnyal készül Magyarország is.

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico szerint a beadványban Pozsony a szubszidiaritás (ügyközeli döntéshozatal) és a proporcionalitás (arányosság) elvének a rendelet általi megsértésére fog rámutatni – számol be róla az MTI.

„Azt szeretnénk, hogy kimondják: ez a rendelet szembemegy azokkal az alapelvekkel, amelyekre az Európai Unió épül” – jelentette ki Fico, akinek a szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

Robert Fico kezet ráz Vlagyimir Putyinnal
Fotó: Kremlin.ru

A szlovák miniszterelnök hozzátette: hasonló beadvánnyal készül Magyarország is, mivel azonban nem lehetséges közös beadványt alkalmazni, a két ország különállóan teszi ezt meg, azonban egyeztetni fogják érveiket, és már most intenzív információcsere zajlik az ügyben.

Fico hangsúlyozta: az orosz gáz behozatalának tilalmát célzó uniós rendelet ideológiai döntés, és egyet jelent az EU energetikai öngyilkosságával. Az orosz gáz importtilalmának 2027 novemberétől kellene hatályba lépnie, de reményei szerint addigra befejeződhet az ukrajnai háború, és a döntés átértékelésre kerülhet.

Fico többször is „energia-öngyilkosságnak” nevezte az EU orosz gázáramlások leállítására vonatkozó terveit, és azt mondta, hogy a tranzit leállítása évi 500 millió euróba fog kerülni Szlovákiának – teszi hozzá a Reuters.

A vezeték végén

Fico rámutatott: az orosz gáz behozatali tilalma által Szlovákia a gáztranzitlánc végére kerülhet, és egyáltalán nem biztos, hogy amennyiben hiány állna elő a piacokon, akkor a nagyobb államok figyelembe vennék azoknak a kisebb államoknak a szükségleteit, amelyek a „csővezeték végén vannak”.

