Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Szlovákia kész blokkolni az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt, és átvenni a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségimédia-profilján vasárnap közzétett videóbejegyzésében.

A szlovák miniszterelnök egyúttal közölte, hogy az Európai Bizottság (EB) elnökével, Ursula von der Leyennel Párizsban tartandó, keddi találkozóján ismertetni fogja Pozsony álláspontját az Ukrajnán keresztüli kőolajtranzit ügyével kapcsolatban.

És ismételten sürgetni fogja, hogy az EB kényszerítse rá Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, hogy tegye lehetővé a Barátság kőolajvezeték állítólagos sérülési helyszínének vizsgálatát.

Ezzel kapcsolatban Fico hangsúlyozta: információik és műholdfelvételek is azt mutatják, hogy a kőolajvezetéknek „semmi baja”, de – mint mondta – nincs kétsége afelől, hogy az ukrán elnök képes tönkre tenni a kőolajvezetéket.

Robert Fico átvenné a stafétát Orbán Viktortól
Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

„Az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás létfontosságú számunkra. Azonban nyilvánvaló, hogy az ukrán elnök nem szándékozik azt folytatni, ami számunkra hatalmas veszteséget jelent majd, mind a kőolaj árát, mind pedig a tranzitdíjakat tekintve” – jelentette ki Fico, hozzátéve, hogy a pozsonyi Slovnaft kőolajfinomító a meghirdetett olajipari vészhelyzet keretében jelenleg már az állami tartalékokból vételezi a kőolajat.

„Kedden reggel Párizsban találkozom az EB elnökével, és fel fogom tenni neki azt az egyszerű kérdést, hogy meddig fogja még az EB előnyben részesíteni a nem uniós tagállam Ukrajna érdekeit Szlovákia és Magyarország, mint EU-tagállamok létfontosságú nemzeti ügyével szemben?” - mondta videóbejegyzésében a szlovák miniszterelnök.

Kiemelte: a párizsi találkozón közvetített legfőbb üzenete azonban az lesz, hogy amennyiben szükséges, Szlovákia kész „átvenni a stafétát” Magyarországtól az Ukrajnának szánt háborús kölcsön vétóját tekintve.

„Egyelőre az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós katonai kölcsön blokkolva van. Ám nem vagyok naiv. Az ukrán elnök legújabban a kőolajtranzit egy hónap múlva történő megújításáról beszél. Vagyis a magyarországi választások után, ahol az ellenzék győzelmében bízik. Ezt követően nem lesz semmilyen esély a keleti kőolajra, hacsak a magyar stafétát nem venné át valaki más” - fogalmazott Fico. (Ezzel Orbán Viktor kormányfő  esetleges vereségére és a Magyar Péter vezette Tisza Párt győzelmére utalt.) 

Leszögezte, az Ukrajnának szánt „óriási katonai ajándék” vétózása legitim eszköz a kőolajtranzit újraindításának kikényszerítésére.

Az ukrán elnök permanens módon ártani próbál Szlovákiának és Magyarországnak, azt gondolva, hogy ezen a módon békepárti álláspontjukat háborúpártivá változtathatja – mondta Fico. Szerinte az ukrán elnök e tekintetben teljes tévedésben van.

(MTI)

