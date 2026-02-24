2p

Robert Fico is drasztikus lépésre szánta el magát Ukrajnával szemben

mfor.hu

Megpróbáltak telefonon beszélni az ukrán elnökkel, de nem sikerült.

A mai naptól érvénybe lép, hogy amennyiben az ukrán fél azzal a kéréssel fordul Szlovákiához, hogy segítsen stabilizálni az ukrán elektromos hálózatot, ezt a segítséget nem fogja megkapni – jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiaprofilján közzétett videóbejegyzésben hétfőn.

A szlovák miniszterelnök azután tette ezt a bejelentését, hogy találkozott Ladislav Kamenicky pénzügyminiszterrel, akinek tárcája a teljesen állami tulajdonban lévő szlovák áramszállító vállalat (SEPS) százszázalékos részvényese, és amelynek vezetését Robert Fico hétfőn az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítására kérte – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Fico elmondta: még a Volodimir Zelenszkij ellenséges lépései miatt mától foganatosított első szlovák válaszintézkedés bevezetése előtt megpróbált telefonon beszélni az ukrán elnökkel arról, hogy Kijev mikor teszi újra lehetővé a kőolajszállítás folytatását a Barátság vezetéken, és hogy egyáltalán sor kerül-e erre.

Kifejtette: a megkeresésre ukrán részről azt a választ kapták, hogy Zelenszkij csak február 25. után „áll majd készen” egy ilyen beszélgetésre. Robert Fico hangsúlyozta: tekintettel a fennálló helyzetre és arra, hogy Szlovákiában már olajszükséghelyzetet kellett bevezetni, meg kellett hozni az első válaszintézkedést. „Ez volt az első válaszintézkedés, amelyre a szlovák kormánynak joga van, anélkül, hogy bármilyen nemzetközi szabályt áthágjon, vagy, hogy megsértse kötelezettségeit” – jelentette be Robert Fico.

Rávilágított: ezt az intézkedést azonnal megszűntetik, ha az ukránok felújítják a Szlovákiába irányuló kőolajtranzitot. 

(MTI)

