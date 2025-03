Rogán Antal aggódhat, egyelőre nem szedik le az amerikai szankciós listáról

A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető amerikai kollégájával, Marco Rubióval tárgyalt, majd arról tájékoztatott, hogy a kétoldalú gazdasági együttműködés kérdéseiről is egyeztettek, és sorra vették az előző elnök, Joe Biden vezette kormányzat utolsó heteiben és napjaiban meghozott intézkedéseket, amelyek „egyértelműen a politikai bosszú szándékával születtek meg annak érdekében, hogy ártsanak Magyarországnak, s aztán ártsanak a jövőbeni magyar-amerikai kapcsolatoknak”.

„Abszolút százszázalékos nyitottság van a mostani adminisztrációban arra, hogy a Biden-adminisztráció alatt meghozott bosszúintézkedéseket felülvizsgálják, azokat megszüntessék” - emelte ki. „Itt vannak szankciós intézkedések, amelyek a magyar energiabiztonságot illetik akár a földgázvásárlás, akár a nukleáris energia terén, de itt van Rogán miniszter úr szankcionálása is”- sorolta.

„Mindhárom ügyben megindítottuk a szükséges jogi folyamatokat, és a mai napon abszolút a nyitottságáról biztosított minket a külügyminiszter úr abban a tekintetben, hogy ezeket a bosszúintézkedéseket minél előbb majd magunk mögött hagyhassuk” - folytatta. Szijjártó Péter kitért arra is, hogy érintették a beruházási együttműködést is, és azt hangsúlyozta, hogy a Magyarországon mára több mint százezer embernek munkát adó amerikai vállalatok érdekeit is sérti az, hogy a Biden-adminisztráció felmondta a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást.

Szijjártó Péter amerikai partnerével

Fotó: Facebook

Aláhúzta, ez a döntés arra válaszul született, hogy hazánk nem volt hajlandó beállni a sorba a globális minimumadó kapcsán, ezt azonban Donald Trump is ellenzi. „A mai napon a külügyminiszter kolléga is regisztrálta annak a fontosságát, hogy ezt a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást újra megkössük és életbe léptessük” - tudatta.

A miniszter üdvözölte, hogy ezúttal is bebizonyosodott, hogy az új amerikai vezetés barátként tekint a magyar kormányra, és fontos feladatának tekinti a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését.

(MTI)