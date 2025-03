Rogán Antal csapata Ukrajna EU-s csatlakozása ügyében elővette a számológépet – ez lett belőle

A jelenlegi és az ukrán csatlakozással várható új uniós átlag közötti különbség figyelembevételével, a támogatások számításának alapjául szolgáló GNI/fő mutató csökkenése miatt Magyarország egyes területei is kevesebb forrásra számíthatnának, hiszen jelenleg több olyan régió is létezik, amely a kohéziós alapok legnagyobb kedvezményezettjei közé tartozik – tették hozzá.

A legnagyobb aggodalom az Alapjogokért Központ szerint az, hogy Ukrajna belépése után a gazdasági arányszámok erőteljesen eltolódnának: Magyarország régióinak kevesebb kohéziós támogatás jutna, de a közös agrárpolitikai források túlnyomó része is a háború sújtotta országot részesítené előnyben.

A magyar háztartások és vállalkozások minimum tízezermilliárd forinttól is eleshetnek abban az esetben, ha Ukrajna 2030-ig az Európai Unió (EU) tagjává válik – állapította meg az Alapjogokért Központ elemzése, amelynek részleteit csütörtökön közölték az MTI-vel.

