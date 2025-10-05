Rögtön besorolt Orbán Viktor mellé a cseh győztes

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az új kormány első ülésén fontos döntést fog hozni. Koalíciós partner pedig nem kell Andrej Babisnak.

Az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) nagy fölénnyel megnyerte a hétvégi csehországi képviselőházi választásokat – derült ki voksokat összeszámláló Cseh Statisztikai Hivatal szombat esti jelentéséből.

Az Andrej Babis volt kormányfő által vezetett mozgalom a leadott szavazatok 34,63 százalékát kapta meg, a második helyen a három kormánykoalíciós pártot magába foglaló Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,29 százalékkal, míg a harmadik helyet a kormánykoalíció negyedik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom szerezte meg 11,19 százalékkal – olvasható a statisztikai hivatal honlapján a szavazatok 99,81 százalékának összeszámlálásakor.

Rajtuk kívül még további három párt került be a parlamenti alsóházba: a Cseh Kalózpárt 8,89 százalékot, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom 7,80 százalékot, az Autósok Önmaguknak párt pedig 6,78 százalékot kapott a voksoláson.

Ennek alapján a 200 tagú képviselőházban az ANO 80, a Spolu 52, a STAN 22, a Kalózpárt 18, az SPD 15, az Autósok pedig 13 mandátummal fognak rendelkezni.

A képviselőházi választásokon 26 párt, mozgalom és koalíció indult. A kommunisták által vezetett Stacilo! (Elég volt!) baloldali szövetségnek nem sikerült átlépnie az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

A választási részvétel 68, 92 százalékos volt, ami a harmadik legmagasabb az 1989-es rendszerváltás után.

Az ANO Csehország 13 régiójában végzett az első helyen, csak Prágában lett az első a Spolu koalíció.

Egyedül is menni fog?

A csehországi választáson győzelmet arató ellenzéki Andrej Babis az eredmények közzététele utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.

Az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom vezetője kizárta, hogy tárgyaljon a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot, és nem teljesítették választási ígéreteiket.

„Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában”

- szögezte le.

Babis megerősítette, hogy újra kormányfő szeretne lenni, s bízik abban, hogy a kormányalakítás nagyobb problémák nélkül fog lezajlani. Azt mondta, hogy a kormány félévente nyilvánosan beszámolna tevékenységéről.

Kérdésre válaszolva azt is kijelentette, hogy

„kormányuk első ülésén elutasítják a migrációs paktumot”.

Az ellenzéki pártelnök „történelmi sikernek” minősítette az ANO választási eredményét, s kijelentette, hogy politikai karrierjének „ez az abszolút csúcsa”.

Orbán Viktor, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke (k) és Andrej Babis az ANO párt elnöke a Patrióta kiáltvány az európai jövőért című közös nyilatkozat 2024-es aláírása után
Orbán Viktor, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke (k) és Andrej Babis az ANO párt elnöke a Patrióta kiáltvány az európai jövőért című közös nyilatkozat 2024-es aláírása után
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A sajtótájékoztatón Andrej Babis hangsúlyozta, hogy a választási siker „csapatmunka eredménye”, és köszönetet mondott a választóknak a támogatásért.

Babis Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetségesének számít, alapító tagja a Fideszt is soraiban tudó Patrióták Európáért európai parlamenti frakciónak is.

Petr Fiala kormányfő sajtótájékoztatóján elismerte a kormányoldal vereségét, és gratulált Andrej Babisnak a választási győzelemhez. A kormányfő úgy vélte, hogy a mostani választásokon „a szélsőséges és populista erők győztek”.

„A demokráciában a választások eredményét el kell fogadni, mi most ezt megtettük”

– szögezte le újságírók előtt Petr Fiala.

(via MTI)

